La historia del pibe Leonel Ferroni, desde Malvinas a la primera

Leonel Ferroni es el elegido por Llop para hacer su presentación en primera. Y le tocará reemplazar a Milton Valenzuela, una de las promesas de las cuales se habló mucho en el último tiempo, pero que tuvo altibajos. Por eso el DT optó por darle la chance al lateral por izquierda de 21 años y que hizo todas las inferiores de AFA en Newell's.

"A los 6 empecé en Malvinas, me crié con la rojinegra", dijo el defensor que tuvo su debut en 9ª división el 17/04/2010 cuando la Lepra igualó 1 a 1 con Colón, como visitante. El gol leproso lo marcó Mauricio Tevez y el DT fue Gustavo Raggio. En esa tarde, en Santa Fe, también fueron titulares Jalil Elías y Braian Ribero. En 9ª jugó 17 de los 25 partidos del año y no marcó goles.

En 2011, en 8ª división, tuvo de entrenador a Gastón Liendo. Disputó 26 de los 27 juegos y sólo faltó ante Italiano (L) 2-0, en la octava fecha, donde su lugar fue ocupado por José Ezequiel Ruiz.

En 7ª división, en la primera fecha del torneo que se jugó el 17/03/2012, convirtió su primer gol en AFA. Fue ante Boca (V) 3-1. Los dos restantes los marcaron Mauricio Tevez y Franco Pérez. Ese año, con Rubén Rodríguez como DT, estuvo en cancha en 26 de los 28 encuentros del año. Hizo 2 goles más en 7ª: a Estudiantes (V) 6-0 y a Atlanta (L) 4-1.

Durante 2013, en 6ª de AFA, con la dupla integrada por Diego Crosa-Gastón Liendo, jugó 23 cotejos sin llegar a la red. Ese año, el 31/08/2013, jugó un partido en la primera local de la Rosarina ante Adiur (V) 1-0.

En 2014, en 5ª de AFA, tuvo su mejor versión goleadora ya que hizo 4 goles: San Lorenzo (V) 3-0, Unión (V) 2-0, Quilmes (V) 3-0 y Belgrano (L) 3-0. Tuvo asistencia perfecta ya que jugó los 28 encuentros del año. Los primeros 9 con Raggio como técnico y los otros 19 con Fabián Garfagnoli.

Su ciclo en inferiores se completó en 4ª división, donde jugó 24 partidos: 3 en 2015 con Liendo y 21 en 2016 con Garfagnoli.

En 2015 jugó poco en 4ª de AFA, ya que el 21 de febrero de ese año Juan Pablo Vojvoda lo hizo debutar en reserva ante Aldosivi (V) 0-1. En esta división ya lleva 40 partidos y su único gol fue contra Godoy Cruz (L) 4-0 el 27/06/2017.

En la Copa Santa Fe fue 4 veces al banco de suplentes, pero no pudo ingresar ya que el titular era Milton Valenzuela. En la edición 2016, con Vojvoda, fue suplente en los dos cotejos contra Central y frente a Sportivo Las Parejas, mientras que en 2017, con Juan Manuel Llop, fue al banco ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto.