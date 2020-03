La historia del juvenil Castro

Nicolás Federico Castro está muy cerca de debutar como titular en la primera división leprosa, ya que hasta el momento jugó apenas 14 minutos, divididos en dos partidos. Es una de las opciones para suplantar el domingo a Pablo Pérez en el cotejo ante Godoy Cruz.

Castro tiene 19 años, nació en Rafaela el 1º de noviembre de 2000 y llegó a Newell’s en 2017 proveniente de 9 de Julio de Rafaela, club que conserva el 20 por ciento de su ficha. Debutó en la 6ta de AFA leprosa el 25 de marzo de 2017 ante Banfield (L) 0-2, con Augusto Ocampo como entrenador. Ese año jugó 24 partidos (todos de titular) y marcó 3 goles: River (L) 2-4, Quilmes (L) 4-1 y San Martín de San Juan (L) 3-1.

El 13 de septiembre de 2017, con 16 años, Juan Pablo Vojvoda lo llevó al banco de reserva contra Huracán, pero no pudo ingresar. Algo que sí hizo luego ante Lanús (V) 1-2, cuando reemplazó a los 73’ a Jerónimo Cacciabué. Además en mayo de ese año fue sparring Sub 17 en la gira que hizo la selección Argentina conducida por Jorge Sampaoli en Australia y Singapur. Incluso fue convocado para entrenar con el Sub 20.

A fines de noviembre de 2017, Boca estuvo a punto de llevárselo, pero la dirigencia rojinegra hizo todo para retenerlo y el pibe se quedó en el club.

En 2018, en 5ª de AFA, con Mauro Conocchiari como director técnico, jugó 10 partidos y le hizo un gol a Gimnasia (L) 3-1. Y en reserva actuó 12 veces (9 de titular) y le marcó un gol a San Martín (Tucumán) (V) 3-1.

El año pasado integró el plantel campeón de 4ª división con Petete Rodríguez, donde jugó 8 partidos y convirtió dos goles: Unión (L) 1-0 y Defensa y Justicia (L) 2-1 en las semifinales.

También tuvo mucha continuidad en la reserva de Aldo Duscher: jugó 17 partidos y convirtió 5 goles (Boca, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán y Boca).

El 25 de noviembre de 2019 Frank Kudelka dispuso su ingreso a los 84’ en lugar de Angelo Gabrielli ante Argentinos (V) 0-1. Y durante 2020 jugó 3 partidos como titular en la reserva de Federico Hernández, mientras que en primera disputó los últimos 8 minutos contra Colón (L) 4-0, cuando sustituyó a Julián Fernández.