"La gente tomó conciencia, tiene miedo", afirma Franco Escobar

El rosarino Franco Escobar (25 años) recibe el llamado de Ovación y comienza a describir en cámara lenta el presente que vive en Estados Unidos, que está doblándose día a día ante la expansión del coronavirus. “No tengo miedo, pero sí respeto por esta situación. Trato de tomar todas las precauciones posibles. Incluso creo que me estoy obsesionando con higienizarme las manos a cada rato. Hago algo y me voy al baño a lavarme. Parece loco, pero es así”, confiesa afirmando el jugador de fútbol en el prólogo de la entrevista y sabiendo que está en el país que ahora se erigió en el epicentro de la pandemia. “Acá el virus se propaga rápidamente y está causando mucho daño en las grandes ciudades. En Atlanta la población tomó más conciencia. Hay negocios abiertos, pero la gente ya casi que no se ve. No rige la cuarentena obligatoria, aunque la sociedad toma recaudos por temor a que le pase algo. Más con todo lo que sucede en otros estados. Por eso se quedan trabajando muchos desde sus casas. La gente entiende la situación y todos tienen miedo”, declaró el ex defensor de Newell’s.

“Por suerte en Argentina veo que actuaron rápido y tomaron medidas preventivas que ayudan a controlar la pandemia”, sostuvo de manera espontánea Escobar. “Claro que también veo y leo que hay mucha gente que se cree viva y no respeta la cuarentena. Eso es de egoísta porque expone al otro a un posible contagio. Son los menos, pero a la vez son los más peligrosos por lo que está bien que se los multe como están haciendo”, amplió el actual jugador de Atlanta United. La suma de infectados por coronavirus en Estados Unidos atravesó la barrera de las 86.000 personas y pasó a ser el país con mayor cantidad de casos del planeta y unos de los que más decesos (más de 1300), según datos de la Organización Mundial de la Salud. El epicentro del brote tiene base en Nueva York, lo cierto es que el resto de la nación está en jaque por el impresionante avance de la pandemia.

Washington, New York, Chicago, Detroit, New Orleans y Florida están bajo la lupa de las máximas autoridades sanitarias por la gran cantidad de casos positivos que florecen día a día. En tanto, en Atlanta “se tomaron ciertas medidas de prevención, pero casi todo sigue abierto, aunque hay poca gente en los locales y calles”, comentó el rosarino Escobar mientras pasa las horas “con mi novia en el departamento porque decidimos implementar una especie de cuarentena obligatoria por decisión propia”.

“Estamos bien, que es lo más importante. El club nos dio todo para entrenar en nuestras casas y en eso estamos. El torneo se suspendió hace unas semanas y no sabemos bien cuándo se reiniciará pese a que la fecha estimativa es mayo. Pero todo dependerá de cómo siga esta pandemia. Es decir, si la podrán controlar. Ojalá que sí por el bienestar de todos”, afirmó con voz de reflexión Franco desde el otro lado de la línea telefónica.

El defensor rosarino, quien fue lanzado en el profesionalismo por Newell’s, tiene bien claro que está instalado “en uno de los países más infectados del mundo, pero a la vez trato de mantener la calma y cumplir quedándome en casa. Por lo menos nos dijeron que hasta el 3 de abril todo seguirá así. Recién ahí nos informarán cómo seguirá todo”. Según dijo, “acá hay una necesidad de que todo vuelva a funcionar porque las franquicias están perdiendo dinero con este parate. Claro que muchas empresas siguen trabajando normal, pero a la vez hay ciertos protocolos que cumplir. A eso le sumo que la liga tiene un calendario de 36 fechas y sólo jugamos dos. Eso marca que cuando se reactive todo deberemos jugar tres partidos por semana para poder llegar a completar el fixture, al menos pienso que sería así. Aunque si el virus no cesa no sé cómo terminará todo”.

La irrupción de la pandemia alteró la rutina y normal desenvolvimiento de casi todas las personas en gran parte del continente. Estados Unidos está ahora en el ojo de la tormenta al ser el país más infectado de todas. Sin embargo, Escobar se las ingenia para pasar la cuarentena lo más llevadera posible en su casa. “El hecho de que entreno en mi casa con una rutina que me dio el club me modificó algunos hábitos. Ahora ayudo a mi novia a cocinar, también duermo más a la mañana y luego mato el tiempo jugando en la Play Station, viendo series por Netflix o hablando con familiares y amigos. Tengo mucho tiempo ocioso”, declaró con sinceridad. “A nadie le gusta estar encerrado, pero hay que cuidarse”, ponderó al instante.

“En el edificio donde vivo cerró el patio, gimnasio y espacio libre. Solo salgo si es que realmente necesito algo. De hecho, en dos semanas fui al súper tres veces. Después siempre me quedé adentro. Insisto, acá no hay es riguroso que nos quedemos, pero con mi novia optamos por no salir del departamento si no es por fuerza mayor. No queremos arriesgar o dar ventaja porque vemos que este virus se expande y llega a todas las edades”, remarcó el jugador campeón con Atlanta United bajo el mando de Gerardo Martino en 2018.

A la hora de analizar el contexto internacional ante esta pandemia, Escobar insistió en que “soy de mirar más que nada lo que pasa en nuestro país. Obvio que estoy al tanto de lo que sucede en el resto del mundo, pero me interesa mucho más Argentina, que es mi país. Y sé que dentro de todo no estamos tan mal como varias naciones europeas o acá mismo, donde realmente la estamos pasando mal con esta pandemia. Por eso pido que esto se termine pronto por el bien de todo el mundo. Ojalá pase enseguida”, puntualizó con un grado de esperanza tras describir la particular situación que lo envuelve desde el epicentro del coronavirus.