La foto que muestra inteligencia

No es más que una confirmación de cómo vienen actuando en los últimos tiempos. Una muestra de inteligencia para defender los bienes comunes, para proteger los mismos intereses, y que hablan de un síntoma de madurez que va más allá de la eterna disputa de los colores, que nunca debe ir más allá de lo deportivo. El martes a la noche circuló rápido por Twitter una foto que es toda una postal de los tiempos que corren en el fútbol argentino y que seguramente traerá cambios importantes en el futuro inmediato. Una larga mesa con Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, a la cabeza y varios dirigentes de los clubes de primera a su alrededor, fue una ostentación de por dónde pasa el poder hoy. Y apenas separados por una silla de por medio se los vio a los vicepresidentes de Central y Newell’s, Ricardo Carloni y Cristian D’Amico, juntos. No es casualidad. Hace rato que las dos dirigencias enfilan por los mismos lugares, pelean por los mismos repartos y trabajan juntas en cuestiones que les son comunes. Más allá de cargos que ocuparon por separado en AFA y Superliga, no sacaron los pies del plato de las conveniencias que los unen indefectiblemente fronteras afuera de Rosario. La imagen, con sonrisas incluidas, al cabo no fue más que muestra de inteligencia.