La foja de Luis Scola suma más récords

A sus 39 años, Luis Scola no parece desacelerar. Es más, continúa en ascenso. Ayer, el capitán del seleccionado argentino se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de los mundiales de básquet, tras desplazar de esa privilegiada ubicación al ya retirado australiano Andrew Gaze.

Además, uno de los emblemas de la Generación Dorada traspasó la barrera de los 2.600 puntos en cotejos oficiales con la camiseta celeste y blanca.

Con los 23 tantos conseguidos ayer en el triunfo de Argentina sobre Nigeria (94-81), el ala pivote campeón olímpico en Atenas 2004 llegó a los 611 puntos conquistados en cinco citas ecuménicas (Estados Unidos 2002, Japón 2006, Turquía 2010 y España 2014 las anteriores).

De este modo, el ex jugador de Toronto Raptors y Houston Rockets, entre otras franquicias NBA, superó la marca de 594 tantos que había establecido Gaze con la camiseta del seleccionado de Oceanía en las ediciones España 1986, Argentina 1990, Canadá 1994 y Grecia 1998.

"Has sido un jugador fantástico durante muchos años. Es un día triste para mí, un gran día para ti. Es cierto, te llevó cinco copas del mundo, yo solamente cuatro", bromeó Gaze en las redes sociales. "Eres un campeón, te has dedicado al equipo nacional durante años. No puedo estar más feliz por ti y por tu logro", agregó el australiano, quien vistió la camiseta de San Antonio en la NBA.

El máximo encestador histórico en la Copa del Mundo es el brasileño Oscar Schmidt, quien acumula 904 puntos en 34 encuentros de seis ediciones, entre Filipinas 1978 y Grecia 1998.

Con la cifra sumada ayer además, Scola arribó a los 2.619 puntos en 159 partidos oficiales con el seleccionado argentino, marca que le permite ser el máximo anotador histórico. El segundo en esa tabla es otro ícono del básquet argentino, Emanuel Ginóbili, quien anotó 1.588 unidades en 104 partidos.

"Lo de (Luis) Scola es admirable. Mantenerse durante tanto tiempo en la élite, ser tan competitivo todo el tiempo. Yo lo disfruto desde el 2006 que lo dirijo, pero lleva 20 años en la selección al más alto nivel. Su récord es un mimo que se merece", expresó Sergio Hernández, el DT albiceleste.