La Fifa inhabilitó 5 años por corrupción al presidente de la Confederación Africana

Incluso antes que fuera elegido como líder de la Confederación Africana en 2017, el exministro en el gobierno de Madagascar había sido salpicado por recibir pagos en 2010 por un dirigente de Qatar que posteriormente cayó en desgracia. También fue denunciado de despilfarro en la sede de la confederación en El Cairo y fue detenido e interrogado en París dentro de una investigación en Francia por la compra sospechosa de equipamiento deportivo.

La comisión de ética encontró que "Ahmad faltó a su deber de lealtad, ofreció regalos y otros beneficios, gestionó los fondos de manera inapropiada y abusó de su función de presidente de la CAF'', dijo la Fifa.

Ahmad también recibió una multa de 200.000 francos suizos (220.000 dólares), aunque no quedó claro cómo la Fifa podrá cobrar ese dinero. Las sanciones podrán ser recurridas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Ahmad no respondió de inmediato a una consulta en procura de reacciones.

El primer mandato de cuatro años de Ahmad estuvo marcado por acusaciones de malos manejos financieros en la CAF. Las acusaciones fueron hechas por el secretario general de la organización, quien fue despedido.

Ahmad fue detenido por las autoridades en el lujoso hotel de la Fifa en París, previo al inicio de la Copa Mundial femenina de 2019. Se le interrogó por el contrato de equipamiento que la CAF pactó con una empresa francesa y que no tenía mucho vínculo con el fútbol.

Ahmad recibió el respaldo de los líderes de la Fifa en Zúrich cuando fue elegido en 2017 y desplazó a Issa Hayatou, vicepresidente de la Fifa, después de 29 años.

"Las circunstancias que le rodean son desafortunadas y me entristecen", dijo Phillip Chiyangwa, quien fue el jefe de campaña de Ahmad en 2017.

Chiyangwa es un dirigente de Zimbabue que actualmente preside al grupo de federaciones del sur de Africa.

En la cancha, el fútbol africano no se destacó durante la presidencia de Ahmad. Ninguna de las selecciones del continente en la Copa Mundial de 2018 en Rusia pudo sortear la fase de grupos.

No se pudo pudo completar la final de la Liga de Campeones de Africa en 2019, luego que el Wydad Casablanca no quiso seguir jugando ante Esperance al reclamar un gol que había sido anulado y no haberse instalado la tecnología del videoarbitraje en el estadio de Túnez.