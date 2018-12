La fiesta del zonal

Fabián Vitelli (Dodge) se alzó con el título del TC 4000 del Sur.



El automovilismo por supuesto no está exento de la recesión económica en que está sumido el país y por eso hubo que sortear muchas dificultades para llevar adelante un campeonato. Mucho más la actividad zonal, que se hace mucho a pulmón y por eso en algunas carreras hubo un parque automotor raleado. Pero las Categorías Agrupadas Federadas fueron sorteando todos los obstáculos para cerrar con el Premio Coronación nada menos que en el novel autódromo de San Nicolás.



Allí un parque de 120 máquinas y un espectáculo con mucha adrenalina en aquellas divisiones que aún no tenían a su monarca enmarcaron un domingo inolvidable como para pensar en un 2019 mejor.



En la categoría reina no hubo necesidad de pintar el "1" en un nuevo auto. Es que nuevamente el piloto de Pueblo Esther Fabián Vitelli (Dodge) se alzó con el título con su séptimo puesto, secundado por Juan Pablo Marconi de Armstrong, que le dio pelea al punto que ganó en la última cita, obtuvo así su quinto triunfo del año y no le alcanzó.



En el Turismo Agrupado 1600 hubo uno que tuvo revancha: el de Ibarlucea Mauricio Centinaro. Los puntos del 3º puesto final le sobraron para imponerse sobre Nicolás Cipollone y Enzo Massaglia, los otros candidatos. Ganó por primera vez el casildense Joaquín Telo en una carrera apasionante.



También hubo gran algarabía en la Clase, con el festejo del venadense Pedro Terenzi en una final para el infarto. Tanto que con el 4º puesto fue campeón por mayor cantidad de victorias que el sanlorencino Matías Chappex (4 contra 1), 2º en San Nicolás, ya que igualaron en 218 puntos. Maxi Rizzónico y Gustavo Gaydou eran los otros aspirantes a la corona. Ganó Adelquis Avila (Arroyo Seco) por primera vez.



La Promo 850 tuvo la otra definición electrizante. El de Alvarez Claudio Colotti festejó gracias a dos superaciones en el final que le valieron el segundo puesto y el título por 5 puntos sobre Matías Flores, el de Salto Grande que ganó la competencia.



Las otras tres categorías ya habían llegado con sus campeones a San Nicolás. El funense Carlos Pozzi con el Escarabajo se consagró en Rosario. La victoria fue para el rosarino Nicolás Latino.

Federico Martínez, de la localidad bonaerense de Carabelas, también corrió con el título bajo el brazo en la Fórmula Renault 1.4, pero demostró que no fue casualidad ganando ante el acoso del de Teodelina Carlos Hernández.

Y en los Midget 1400, el campeón Hernán Muñoz escoltó al sanpedrino Damián Guitard.

