La Federación Santafesina arrancó la temporada de tenis

Con el Regional de menores en Roldán comenzó la temporada oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST). La competencia contó con alrededor de 140 inscriptos por lo que se tuvo que desarrollar en dos sedes: Tierra de Sueños 2 y Centro Cosmopolita.

“Los campeonatos Regionales reúnen a jugadores de la zona en singles y dobles para las categorías de varones y mujeres que van de los 12 a los 18 años. Estos torneos otorgan puntos para el ránking regional y son clasificatorios para los Nacionales”, detalló el Coordinador de Menores de la FST Matías Urchipía y agregó: “En esta competencia, influenciados por el buen momento que están atravesando los tenistas locales en el circuito mayor: Nadia Podoroska, Renzo Olivo, Federico Coria y Facundo Bagnis se pudo mantener la convocatoria en relación a la temporada pasada pese a que en esta época terminan las vacaciones y comienzan las clases y teniendo como referencia que en el resto del país la convocatoria bajó”.

Los menores de Sub 10 no participaron de este certamen debido a que esta categoría contempla su propio circuito dentro del calendario de la Federación, que comenzará el 21 de marzo en el club Approach. “Desde el año pasado la cantidad de inscriptos en cada competencia viene aumentando, por lo que tuvimos que empezar a jugar en simultaneo en varias sedes, así que el Abierto que comienza el fin de semana próximo se disputará en Jockey Club de Rosario, Approach y Top Spin. El Promocional que tiene fecha de inicio para el 21 de marzo se desarrollará en Sorrento Open y Náutico Avellaneda”, concluyó Uchipía.

Resultados del Regional

Singles Damas: Sub 12: Luna Cinalli a Victoria Crosa, Sub14: Luisina Giovannini a Lourdes Ayala, Sub16: Valentina Ascheri a Caterina Assi, Sub18: Mercedes Chasset a Morena Ippoliti.

Singles Varones: Tomás Ré a Sabina Joaquín, Sub 14: Juan Cortarello a Juan Ignacio Morresi, Sub 16: Matías Juri a Juan Cruz Manzano, Sub 18: Luciano Ambrogi a Luca Nari.

Dobles Damas: Sub 12: Cinalli/ Lopez a Maccarone/ Crosa, Sub 14: Giovannini/Ayala a Auce/Auce, Sub16: Siburu/Assi a Galloni/Ascheri, Sub 18: Ippoliti/Palma a Urraco/Chasset.

Dobles Varones: Sub 12: Ré/ Pagani a Maccorito/ Dri, Sub 14: Cortarello/Cefarelli a Morresi /Lucarelli, Sub 16: Passoni/Rooney a Juri/ Manzano, Sub 18: Ambrogi/Busjle a Mastri/Nari.