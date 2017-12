La experiencia no marcó la diferencia

Pasó el primer tramo de la Superliga y en Newell's aparecieron seis juveniles que no habían debutado en la primera, además de otros que tenían pocos minutos en la categoría superior. Pero todo equipo necesita de jugadores de experiencia. Y la mayoría de ellos no rindió en la Lepra de acuerdo a las expectativas que había. Luciano Pocrnjic y Luis Leal son los únicos que superaron los 5 puntos de promedio, según la puntuación de Ovación. Casi que no era necesario conocer este puntaje para determinar a los mejores en este segundo semestre irregular del conjunto rojinegro. El arquero fue el que sobresalió por sobre el resto, a tal punto que existe un interés de Liga Universitaria de Quito por contratarlo (ver aparte). Como contrapartida a la tarea del número uno, Brian Sarmiento, por quien tanto se esperaba, fue uno de los rendimientos más flojos.

Juan Manuel Llop utilizó a 9 futbolistas que tienen 27 años o más durante esta parte de la Superliga. Se exceptúa a Joel Amoroso (29 años), cuya única participación fue en la primera fecha y después emigró a Belgrano. En esta nómina se encuentran Pocrnjic (36 años), Víctor Figueroa (34), Mauro Guevgeozian (31), Leal (30), Juan Ignacio Sills (30), José San Román (29), Bruno Bianchi (28), Nery Leyes (28) y Sarmiento (27).

Pocrnjic fue el único del plantel con asistencia perfecta entre los titulares, con un promedio en el torneo de 5,33 puntos. Fue la figura del partido, con 6 puntos, en el empate de la primera fecha contra Unión (1-1). Y repitió tal distinción, con otro 6, en la igualdad con Godoy Cruz (0-0). Volvió a erigirse en el destacado, con 7 puntos, en la igualdad de visitante ante Patronato (0-0) en Paraná y brilló más que nunca en el triunfo sobre River (3-1) en el Monumental. El discreto desempeño frente a Central (0-1), que le valió 4 puntos, no empañó lo anterior.

Entre los que mejor anduvieron aparece en segundo orden el portugués Leal, con un puntaje promedio de 5,20. El delantero tuvo altibajos, aunque un buen cierre en las últimas fechas. Fue merecedor de 8 puntos contra River (3-1), siendo el autor del transitorio empate, de cabeza, y víctima del penal que significó el segundo tanto rojinegro. Abrió la victoria sobre Olimpo (2-0) en la tercera fecha y tuvo un puntaje de 7. El tercer gol con la camiseta leprosa fue ante Racing (2-2) y recibió 6 puntos. Es un jugador que genera expectativas y tiene abierto el crédito.

Pocrnjic y Leal son los únicos que superaron los 5 puntos de promedio. Un futbolista que tuvo poca presencia en las últimas jornadas, Nery Leyes, alcanzó al menos el 5. El mediocampista quedó relegado ante Belgrano (0-1) por un desgarro y luego por Sills, que respondió frente a River. Su mejor puntaje fue un 6, en la igualdad de local con Godoy Cruz (0-0). Por cualidades, quite y distribución en el medio, se espera más para lo que viene.

Por debajo de la media

Los promedios de los seis futbolistas que se mencionan a continuación hablan a las claras del presente del conjunto de Llop. Tuvieron rendimientos dispares, lo que no contribuyó para que Newell's tuviese mejores resultados. Bruno Bianchi registró 4,90 puntos de coeficiente, siendo su pico de rendimiento el triunfo frente a Chacarita (2-1), con un gol de cabeza. No le dio a la defensa la solidez que en algún momento se le observó en su paso por Atlético Tucumán.

Figueroa intervino en 11 de los 12 encuentros. Logró una regularidad que hace tiempo no tenía. Llop habló en varias ocasiones de que lo ponía para que conforme una sociedad futbolística con Sarmiento. Casi nunca se concretó. Su promedio fue 4,81.

Sills tuvo una tarde para el olvido en el debut ante Unión, siendo calificado con un 3, y recién consiguió continuidad a partir de la 9ª fecha. Eficiente en la mitad de cancha ante River Plate, su puntaje fue 7, siendo lo más valioso que hizo desde que se sumó al club del Parque un año y medio atrás. El 4,80 de promedio evidencia que el balance general fue negativo.

Lo llamativo es que Sarmiento aparezca tan abajo en el promedio de los futbolistas con trayectoria. Se pretendía de él mucho más, porque condiciones tiene. El creativo terminó con un promedio de 4,66. Lo mejor pasó por los tres goles que anotó, frente a Olimpo, River y Racing (estos dos últimos de penal). Nunca terminó de erigirse en el estandarte del equipo, pese a que tiene pegada, dominio y gambeta.

José San Román fue una imagen desdibujada del que jugó en el primer semestre del año. Promedió 4,54. Dejó de sorprender con sus proyecciones sobre el lateral derecho y en la marca ganó y perdió. Puede dar más.

El centrodelantero Guevgeozian fue el de nivel más bajo de este grupo, con 4,33. Convirtió el penal en el empate ante Unión (1-1) y después apareció poco y no anduvo. Encima, Leal dio una mejor respuesta y lo privó de contar con mayor tiempo en el equipo. Todo esto lleva a que hoy sea mencionado como uno de los probables a los que se le pueda rescindir el contrato de manera anticipada, pese a que su préstamo termina a mitad de 2018.

Para que Newell's mejore la campaña y los juveniles puedan insertarse en el equipo sin tantos apremios, los jugadores de mayor experiencia del plantel tienen que mejorar.