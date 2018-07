La era del Maestro Tabárez está en el aire

Mientras los jugadores uruguayos se despedían llorando de Rusia 2018 bajo el aliento de una hinchada incansable, un enorme interrogante se abría sobre la continuidad del proceso de renovación más profundo y exitoso vivido por el fútbol charrúa en el último medio siglo. La derrota ante Francia, las elecciones inminentes en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el fin del contrato de Oscar Tabárez y sus 71 años llenan de incertidumbre el futuro inmediato del hombre que desde hace 12 años es mucho más que un entrenador para Uruguay.

"Conozco pocos casos en los que el entrenador decida si sigue o no. A mí hoy se me terminó el contrato y no voy a hablar del tema porque no me corresponde", señaló Tabárez.

El dejó la pelota en el campo de la AUF: "A mí nunca me gustó hacer lobby". Convertido ya en una institución es el corazón de la modernización que vivió el fútbol uruguayo desde que tomó el mando de la selección en 2006 (tras una primera etapa como seleccionador entre 1988 y 1990) y el responsable de éxitos como la semifinal disputada en Sudáfrica 2010 o la Copa América conquistada en Argentina 2011. Clasificó a Uruguay para cuatro mundiales e insistió en devolver a la bicampeona del mundo a una tradición futbolística "que se interrumpió en 1950".

Suárez: "Esperamos que siga"

Con sus dotes de estratega y motivador, y su autoridad moral, Tabárez encarna un proyecto que va mucho más allá del fútbol. "Todo el mundo sabe lo que significa para la selección y para Uruguay por el respeto que se ha ganado", dijo Luis Suárez y dejó un deseo: "Ahora la AUF debe valorar su trabajo. Y esperemos que sean buenas las noticias".

La primera parte de esas noticias se conocerá el 31 de julio, cuando la directiva de los clubes uruguayos elijan a un nuevo presidente de la AUF. Wilmar Valdez, en el cargo desde 2014, confirmó en el Mundial que buscará la reelección y que si gana habrá "Tabárez para rato", promesa que ratificó el viernes. "Si a mí me toca estar de nuevo al frente de la AUF, lo primero que voy a hacer es sentarme con Tabárez para hablar del nuevo contrato", dijo