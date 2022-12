La emotiva carta que Enzo Fernández le había escrito a Messi cuando renunció a la selección

"Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está", había declarado Messi aquella noche en Estados Unidos, después de perder con Chile la Copa América Centenario, bajo un ambiente muy triste para los argentinos.