El experimentado delantero José Vizcarra, a los 8 minutos del primer tiempo suplementario, anotó el gol que le dio al Calamar el ansiado ascenso a la segunda divisional del fútbol argrentino.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores en un encuentro que fue muy friccionado, un poco por el estado de la cancha con la intensa lluvia y otro tanto por el nerviosismo de ambos equipos.

Vizcarra

El gol del Calamar, ese que quedará grabado en la memoria de todos los hinchas, llegó a los 8 minutos del primer tiempo suplementario, cuando Juan Manuel Olivares ejecutó un tiro libre desde la izquierda y Vizcarra apareció para peinar el balón y mandarlo a la red.

El goleador y héroe del ascenso lo tomó como una revancha, ya que en el Torneo Reducido de la temporada pasada se fue expulsado cuando su equipo jugaba los cuartos de final ante Deportivo Riestra, que pasó de ronda gracias al 0-0 obtenido -estaba mejor ubicado en la tabla general de posiciones- y a la larga ascendiendo.

"Hace un año me echaron el reducido contra Riestra y fue el peor momento de mi vida futbolística, hoy un año después me toca hacer el gol del ascenso y es para mi familia, para mi viejo, para mi mamá que está luchando contra algo importante y para este grupo que se lo merece", dijo el ex Central desbordado en lágrimas.





Platense concretó anoche su regreso al Nacional "B", luego de ocho años, tras vencer en el desempate final por 1 a 0 a Estudiantes y consagrarse así campeón del torneo de Primera B Metropolitana, en un emotivo partido que se definió en el tiempo suplementario y que se disputó en el estadio de Lanús.