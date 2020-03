La duda del Oveja Hernández para los juegos de Tokio 2021

El DT del seleccionado argentino, Sergio "Oveja" Hernández, dijo que no sabe si estará en su puesto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, postergados por un año debido a la pandemia. "Y no tengo ni idea si voy a estar o no en la selección, por suerte Argentina está clasificada y eso me da tranquilidad y felicidad. Habrá que modificar la planificación y esperar con la misma ilusión ese Juego como lo hicimos cuando estaban programados para este año", contó el bahiense. Sin embargo, el entrenador subcampeón del mundo en China 2019 aclaró: "Algunos sabíamos del aplazo de los Juegos porque tuvimos una charla con Gerardo Werthein (presidente del Comité Olímpico Argentino) para no enterarnos por la prensa y cuando terminó de hablar, mi cabeza se programó para pensar en el Juego Olímpico en 2021".

La campeona olímpica Paula Pareto volvió a trabajar como médica para dar una mano frente a la pandemia y también acordó continuar con los programas sociales de su amigo Braian Toledo, el atleta que falleció hace un mes. "No le llegaré ni a los talones, pero es para mantener su legado. Braian era de otro planeta, por eso deseo seguir haciendo lo que él tanto quería", aseguró la Peque.