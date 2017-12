La dirigencia de Sevilla despidió al Toto Berizzo

Todo le dio y poco le devuelven. Eduardo Berizzo fue echado del Sevilla por una seguidilla de malos resultados pero la posición del equipo andaluz no es para nada preocupante. Por este motivo, es poco entendible la resolución que tomó la dirigencia. Y más aún, en un momento en el que el Toto está saliendo adelante de un problema de salud delicado. Sevilla arrastra una racha negativa de cuatro encuentros sin triunfos, con empates ante Maribor por Champions League y Levante por la liga, más caídas ante Real Madrid y Real Sociedad, también por el certamen local. La situación deportiva no es crítica ya que el ahora ex equipo de Berizzo marcha quinto en España y en zona de clasificación a la Europa League. Además, en febrero abrirán la serie por los octavos de final de la Champions League frente al Manchester United y en enero se medirá con el Cádiz por la misma instancia de la Copa del Rey. Y entre medio de esta llave jugará el clásico con Betis. Tras la desvinculación de Berizzo suenan posibles sucesores en el banco del Sevilla: Javi Gracia, Laurent Blanc, Juande Ramos y Joaquín Caparrós. Hace una semana, a 20 días de su operación, Berizzo volvió a sus labores de forma inesperada y mucho antes de lo previsto. Su compromiso con el club es total, pero parece que no es recíproco.

El comunicado oficial: "El Consejo de Administración del Sevilla FC, reunido este viernes 22 de diciembre por la tarde, ha tomado la decisión de destituir al entrenador del primer plantel, Eduardo Berizzo, debido a la mala racha del equipo. El Sevilla FC quiere dejar constancia de su agradecimiento a Eduardo Berizzo por su profesionalidad y entrega mostrada en el desempeño de su trabajo, así como por el buen trato dispensado a todos los miembros del club desde su llegada. Por otro lado, Sevilla FC informa que ya entabló conversaciones para formalizar la contratación del nuevo entrenador, que se espera que se incorpore al regreso de la plantilla tras las vacaciones navideñas".