Este diagnóstico es, en parte, motivo para que el juez Bellizia incluyera la toma de esta decisión en un pedido expreso de adecuación operativa del club, que incorpora estos cambios en la planta de empleados, entre otros. Que, además, alcanzan a la revisión regular de proveedores, de los gastos de todo tipo y en todos los sectores, de los contratos, etc., siempre con el fin de reducir las pérdidas operativas que la institución viene soportando desde hace más de cinco años.

La decisión política de despedir empleados no es del agrado de ninguno de los miembros de esta Comisión Directiva y, mucho menos, del espíritu que moviliza a esta institución. Lamentablemente, por más que desde hace un tiempo se vienen haciendo todos los esfuerzos para no llegar a este punto, cuando la institución comienza a percibir un perjuicio importante, es necesaria asumir la responsabilidad y realizar los cambios necesarios. En relación a los empleados que fueron despedidos, las funciones que estos hacían no serán realizadas por nuevos empleados sino que serán cubiertas por personal de la planta actual. Por lo que el club no incorporará más personal.

Club Atlético Newell's Old Boys"