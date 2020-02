La diferencia se mantiene en la pelea por el título

No es casualidad que el River de Gallardo esté en la cima de la tabla desde hace tantas fechas. Esta vez ni lo preocupó que antes de iniciar el juego en La Plata el escolta lo había alcanzado. Dependía de ellos volver a tomar la distancia de tres puntos y con la contundencia ofensiva que tiene como costumbre le ganó 2-0 a Estudiantes. Así, quedó todo igual. Claro, con una fecha menos por jugarse, más cerca de acariciar ese título que tanto buscan los hinchas, jugadores y, en especial, el Muñeco Gallardo para completar la vitrina. La diferencia inicial estuvo en la contundencia. A los 21’ Rafael Santos Borré le pegó con tres dedos a una pelota en el área que entró como pidiendo permiso sin que un defensor pincha pudiera sacarla antes. En la jugada anterior, desde afuera del área el pibe Nahuel Estévez le había sacado chispas al ángulo izquierdo del arco de Armani. No entró en un arco, sí en el otro, como pasa cuando juega un equipo ganador como River. En el complemento llegó el segundo de Matías Suárez y ya los tres puntos no se le escaparon.

Boca no dejó dudas: goleó y sigue al acecho

Boca hizo su parte: ganó, lo hizo sin dejar dudas y le tiró presión a River, que jugó después y también sumó los tres puntos. Así, el xeneixe sigue como escolta del millonario en la cima de la tabla de posiciones a dos fechas del final de la Superliga. A los dirigidos por Miguel Angel Russo no les queda otra que ganar y ganar, juegan para eso y lo están consiguiendo, como en esta cuarta victoria al hilo. Claro, no sólo dependen de sí mismos. Si el clásico rival no pierde puntos no lo alcanzará. En el xeneize todos entendieron de qué se trata. Y el que mejor lo hizo fue Carlos Tevez, quien levantó el nivel de juego, se transformó en el jugador importante que puede ser y da la cara por el equipo. Lo venía haciendo y repitió ayer. A los 19’ el Apache recibió cerca del área y sacó un potente remate que se transformó en la apertura del resultado y en un tranquilizante para que Boca hiciera su juego ante un Godoy Cruz que está cumpliendo un pésimo torneo y no tuvo fuerzas ni ideas para evitar la caída. Es más, el local amplió la diferencia en los últimos diez minutos con dos goles de Salvio para el 3-0.