La diferencia justa

El segundo grito. Mauro Zárate aseguró la victoria xeneize en el cierre de la etapa inicial. NA

Un 2 a 0 es un buen resultado. No el mejor, pero alcanza para estar tranquilo pensando en la revancha. Así es la cosa en la Copa Libertadores y Boca conoce muy bien de qué se trata. Por eso esta victoria sobre Libertad conquistada en La Bombonera le sirve porque la diferencia de dos y con el arco invicto lo posiciona bien pensando en superar los octavos de final de esta competencia que para los xeneizes es la más importante de esta última mitad del año, aunque sin dudas que el Mellizo Barros Schelotto tiene plantel para arrancar el domingo la Superliga con chances de pelear el título.

Esto es Libertadores, partidos de ida y vuelta. Y se deben jugar pensando en 180'. Así lo hizo Boca, que salió con todo a marcar diferencia. Y la encontró a los 6' con un zurdazo de Wanchope Abila. La estiró antes del final de la primera mitad con un gran gol de Mauro Zárate. La defendió en la etapa final, buscando el tercer gol pero sin descontrolarse para mantener en cero el arco que por primera vez defendió Esteban Andrada, que llegó de Lanús como refuerzo desbancando a Agustín Rossi.

Boca pegó primero y por eso lo hizo dos veces, ya que a los 6' Abila encontró un balón perdido en el área y de zurda le rompió el arco a Muñoz. Y el mismo delantero cedió para Zárate en la jugada del segundo, en la que el ex Vélez dejó en el camino a dos defensores para colocar el balón junto a un palo.

La lluvia complicó y mucho el desarrollo del juego, por algunas jugadas en la que los futbolistas estuvieron imprecisos, pero el equipo auriazul dominó las acciones. El mediocampo comandado por Pablo Pérez y Wilmar Barrios hizo un trabajo que permitió el lucimiento de Zárate y sobre todo del colombiano Edwin Cardona, muy preciso con los pases entre líneas.

Sin embargo, en algunos movimientos de retroceso Boca pasó zozobra, como cuando a los 15' Bareiro cabeceó apenas desviado, en medio de los defensores locales.

En la segunda mitad Pavón no se mostró afilado y perdió una clara frente al arquero, que poco antes le sacó a Cardona un tremendo tiro libre que tenía destino de red. Y Libertad apretó, pero la única clara fue un remate de Wilson Leiva que Andrada manoteó para que la pelota diera en el travesaño en el final, lo que hubiera complicado a Boca para la revancha. Pero no pasó y por eso al xeneize le quedó una diferencia justa.



Zárate: "Por suerte fue gol"



"A veces, el morfón me sale de adentro, por suerte esta vez terminó bien y fue gol", confió Mauro Zárate al referirse a su conquista, la primera en La Bombonera, como para iniciar un buen idilio con los hinchas. Por su parte, el colombiano Cardona dijo: "Estoy contento por el trabajo de equipo. Nos quedamos con un buen resultado. Pero esto sigue. Debemos continuar de la misma manera".



