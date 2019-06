La dirigencia de Central le adeuda al plantel los premios correspondientes a la reciente participación en la Copa Libertadores. Hubo un par de charlas entre jugadores y actores de la tesorería. También con algunos directivos. Hasta el momento no llegaron a un consenso. Y como el grupo de profesionales percibe que no hay señales de cancelar los pagos tomaron la postura de no viajar a Paraguay para realizar el amistoso pactado en julio próximo ante Olimpia. Incluso los referentes canallas pusieron al tanto de esta situación al entrenador Diego Cocca, quien se mostró sorprendido ante la noticia que le dieron sus pupilos. Otro dato es que el grupo no tendrá más contacto con la prensa hasta que se solucione esta problemática.

Conmebol le entregó tres millones de dólares a Central por haber protagonizado la fase de grupos de la Copa Libertadores. La casa madre del fútbol sudamericano abona a cada conjunto un millón de la moneda estadounidense por partido de local. Luego va incrementando considerablemente la cifra a media que se avanza de ronda.

La historia marca además que los canallas recibieron a mediados de enero pasado un millón y medio de dólares de manera anticipada. “Hay que hacer un agradecimiento a la administración de la Conmebol y a Gonzalo Belloso, quien nos ayudó a gestionar todo esto. Luego de salir campeón de la Copa Argentina estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener el plantel. También hay objetivos y premios por abonar, contratos por renegociar y además llegaron refuerzos. Y esa inyección de dinero, que en realidad es un adelanto de lo que recibiremos en los próximos dos y tres meses, lo emplearemos para afrontar todo esto”, fueron las palabras que empleó el presidente auriazul Rodolfo Di Pollina cuando Ovación consultó en ese momento sobre este puntual y áspero tema.

El equipo hizo luego una mala participación en la Libertadores. Tuvo dos técnicos en menos de un mes: Paulo Ferrari primero y Diego Cocca después. Y la conclusión fue que quedó eliminado en la primera fase del certamen continental tras jugar ante Universidad Católica, Gremio de Porto de Alegre y Libertad de Paraguay.

Sin embargo, la tesorería percibió un monto de tres millones en total. De esa cifra se estila en el fútbol argentino que entre club y plantel afronten por igual los gastos de logística. Y el neto que sea dividido en partes iguales entre las dos partes.

La problemática radica en que la dirigencia argumentó el pasado jueves 9 de mayo que había recibido poco más de dos millones de dólares por parte de la Conmebol y no tres como fue.

En el cónclave que duró más de tres horas en el hotel de Puerto Norte estuvieron el tesorero Adrián Raguza y el protesorero Esteban Ferreyra en representación de la directiva. Mientras que Germán Herrera, Néstor Ortigoza y Matías Caruzzo lo hicieron por el plantel.

La charla en ese instante fue tensa. A los jugadores les mostraron una planilla de cálculo con números pocos claros para los profesionales. Por eso quedaron en seguir conversando en otro momento, ya que el plantel entró ese día de vacaciones.

No obstante, la semana pasada se volvieron a reunir por este caso los máximos referentes del equipo con algunos directivos. No hubo avance porque, según certificó Ovación con una fuente oficial, “no hay disponibilidad líquida en estos momentos para hacer frente a lo que exigen con causa los jugadores. Quedamos en seguir dialogando”.

El pasado viernes un selecto grupo de futbolistas encabezado por el flamante capitán Jeremías Ledesma le informó al entrenador Diego Cocca tras la práctica realizada en el country de Arroyo Seco que si seguían sin cancelar la deuda o no hay promesa de pago documentada, el plantel no viajará a Paraguay.

Sea para jugar el amistoso con Olimpia el próximo 6 de julio o bien trabajar unos días en Asunción como pretende el director técnico canalla para continuar con la pretemporada, además de estar más cerca del grupo para potenciar la unión colectiva, entre otros temas.

El tema siguió ayer al mediodía. Hubo una charla entre el vicepresidente primero Ricardo Carloni con Jeremías Ledesma y Fabián Rinaudo. Las partes sentaron postura. Desde el club buscan limar asperezas. Tienen intenciones de abonar lo que corresponde. Pero por el momento es imposible porque la tesorería no pasa por un buen momento.

Los jugadores, quienes según constató Ovación no tendrán contacto con los medios hasta nuevo aviso por esta causa, marcaron la cancha. Sobre todo porque saben que hay colegas que aún no percibieron los premios de la Libertadores 2016 (ver aparte).

Por lo tanto, los próximos días serán determinantes para saber cómo terminará esta saga. Aunque no hay mucho misterio por develar. Porque si la dirigencia auriazul aparece con el dinero y abona lo que le corresponder al plantel todo volverá a su cauce normal. Mientras tanto, las cartas están sobre la mesa.

Alvarez también está en rojo

Ovación certificó que la dirigencia también mantiene una deuda importante con algunos jugadores que hoy en día están en otras latitudes y corresponden a la Copa Libertadores del 2016. Uno de esos futbolistas es Pablo Alvarez, pese a que el defensor esquiva charlar de este tema con la prensa. En tanto, hay que resaltar que a Pablo Becker le entregaron hace unas horas tres cheques correspondientes a los premios de tres años atrás.