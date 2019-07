La despedida de Mora en el centro de atención

Marcelo Gallardo no se lamenta por la falta de refuerzos y es más, hoy se calzará los botines en la despedida de Rodrigo Mora en el Monumental, a las 19.30 (Telefé). Integrará el equipo campeón de la Libertadores 2015 ante el campeón de la Copa de 2018. El uruguayo tuvo que dejar el fútbol por su lesión de cadera pero hoy también se pondrá los cortos.

Hurtado entrenó por primera vez y espera

Mientras el plantel xeneize arribaba anoche a Ezeiza tras su gira por EEUU y México, la nueva cara de Boca, el venezolano Jan Hurtado, entrenó por primera vez en Casa Amarilla. El único que lo acompañó del plantel fue Junior Alonso, el defensor paraguayo que estuvo afectado a la Copa América. Recién el lunes volverán a juntarse todos, tras el fin de semana libre.

Se lanzan los torneos sub 11 y sub 14 de ARF

Desde hoy y hasta fin de año comienzan los torneos de fútbol femenino Sub 11 y Sub 14 de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) en las instalaciones del club Sparta (Maciel 1235). El sub 11 jugará en cancha de baby fútbol con dos tiempos de 15 minutos y el sub 14 lo hará en cancha de 11, con dos de 25 minutos. Por ahora el puntapié inicial lo darán diez equipos.

El clásico de Ludueña se juega en Alianza Sport

El clásico entre Defensores Unidos y Social se disputará en la cancha de Alianza partir de las 15 a puertas cerradas, en el marco de la 15ª fecha de la Copa Santiago Pinasco. El choque barrial fue reprogramado por el tribunal de disciplina después de la suspensión que sufrió el partido el 29 de junio en la cancha de Mitre cuando se debía jugar sin público.de ambos clubes.