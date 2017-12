La Copa y los copones

Central y Newell's ya están adentro. Entre los 44 equipos que empezarán desde el 14 de febrero de 2018 a pelear por levantar la Copa Sudamericana tras la segunda final que se jugará el 12 de diciembre de 2018. Todo un año en el que con 12 partidos se puede gritar campeón. Claro que es muchísimo más difícil que pegar el grito en un campeonato argentino. Algo que no se puede comparar, obviamente, pero en series de ida y vuelta todo es posible. Y la localía es importante, pero ese será un tema para cuando se empiece a jugar. Hoy, a menos de una semana del sorteo (el miércoles 20, en Luque, Paraguay), la cuestión pasa por vislumbrar quiénes pueden ser los rivales de leprosos y canallas en la primera fase. La "buena" es que no se enfrentarán en primera fase. Son 22 los "candidatos" a enfrentar. De 5 países. De renombre o desconocidos. Poderosos de ayer que hoy no atraviesan su mejor momento. De todo. Por eso las chances de soñar en grande para auriazules y rojinegros.

Los leprosos ya estaban clasificados tras finalizar en el 9º puesto en el campeonato pasado. Los canallas lo consiguieron en la noche del miércoles por la conquista del título por parte de Independiente de la edición 2017 en tierra brasileña, lo que abrió un cupo más en el que se metió Central por finalizar 12º en el certamen de primera división 2016/2017. Las posiciones finales en esos puestos (9º y 12º) marcan que en esta competencia no estarán los mejores, tanto que ningún país, ni siquiera los de supuesto peor nivel, clasificó a un representante del podio de los torneos locales. Claro, ellos fueron directo a la Copa Libertadores, como los 6 primeros de Argentina. Igual, 10 equipos de la máxima copa internacional se sumarán a la 2ª fase de la Sudamericana, aunque eso será después del Mundial de Rusia 2018.

Entonces, la Copa Sudamericana para Central, Newell's y compañía tendrá sólo los choques de ida y vuelta de la primera fase.

Las fechas ya están estipuladas en tres días para los partidos de ida (14 y 21 de febrero o 7 de marzo) y dos para las revanchas (11 de abril y 9 de mayo), pero recién el día de sorteo se podría saber cuándo jugarán auriazules y rojinegros. Así también, el miércoles próximo se conocerá si les toca ser locales o visitantes en el primer cotejo de sus series, ya que eso se dará en forma predeterminada y en forma alternada según vaya realizándose el sorteo.

Justamente sobre la forma de sortearse las llaves, la misma será de igual manera que se hizo en 2017, con el reglamento que marca la distribución de los diez países integrantes de la Conmebol en dos zonas (ver infografía). La Sur, en la que se incluye Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La Norte, con Brasil Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esto se hizo para que no se enfrenten en primera fase los clubes de un mismo país. Entonces los cruces serán entre una zona y otra. De esta manera, Central y Newell's sólo chocarán con brasileños, colombianos, ecuatorianos, peruanos y venezolanos en la primera fase.

Los posibles rivales son 22 equipos (ver página 4), 6 de Brasil y 4 de los otros 4 países.

La ilusión de rojinegros y auriazules, si logran superar el primer escollo, continuarán con una nueva distribución entre los 22 ganadores y los 10 equipos que bajarán de la Copa Libertadores (los 3º de cada grupo más los dos mejores 4º), por lo que entre los 32 equipos se sortearán los 16 partidos eliminatorios que se jugarán entre el 18 de julio y el 22 de agosto. Y así seguirá en las siguientes fases a dos partidos: los 8º de final (19 de septiembre al 3 de octubre), los 4º de final (24 y 31 de octubre), las semifinales (7 y 28 de noviembre) y las finales (5 y 12 de diciembre).

¿La chance de un clásico rosarino? Puede ser en 2ª fase, de acuerdo al sorteo, o en las siguientes, incluso en semifinales o final.

Se enfrentaron dos veces: 2005

El buen recuerdo pertenece a Central, que ganó 1-0 en el segundo partido (29 de agosto) de la edición 2005 jugado en Arroyito, luego de igualar sin goles en el parque Independencia (18 de agosto). Los auriazules jugaron las ediciones de 2003, 2005 y 2014, mientras que los rojinegros lo hicieron en 2005 y 2010. En esta edición no se enfrentarán en la primera fase.