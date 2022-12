La continuidad de Scaloni todavía no se plasmó con un nuevo contrato

Las cuestiones contractuales pendientes por resolver están vinculadas al nuevo contexto, ya que tras la obtención de la Copa del Mundo por lógica debe haber una reformulación de lo que convino en setiembre. Mas aún considerando que el contrato de Scaloni con la AFA no giraba en torno a una cifra comparable con las que percibían sus antecesores. Por ello mientras que ex Newell's viajó a la isla española en la que vive desde que se retiró como jugador, los directivos de la AFA deben terminar de pulir la documentación con Matías Saldado, el agente del DT.

Tapia durante su viaje a San Juan, lugar de nacimiento del presidente afista, insistió que con Scaloni ya conversaron y no visualiza ningún problema para firmar la continuidad, no obstante hay inquietud en en ámbito del seleccionado porque no se firmó todavía el nuevo vínculo.

Y esa ansiedad está fundada en que Scaloni ya recibió varios sondeos para sumarlo a clubes destacados de las ligas europeas más competitivas, propuestas que quedaron estacionadas ya que el cuerpo técnico marcó que la prioridad la tiene la AFA y también porque tienen la firme intención de continuar en el cargo al frente de la selección albiceleste.

Es que incluso el cuerpo técnico y los jugadores ya dialogaron sobre la Copa América 2024, y Scaloni es una pieza fundamental no solo para proyectar el proceso sino también para que Lionel Messi y Ángel Di María sigan jugando con la selección un tiempo más para disfrutar del título, más allá de que serán ellos quienes determinen hasta cuándo.

Lo importante por estas horas es que Tapia aseguró que hay un acuerdo con Scaloni, y si aún no se firmó es porque faltan pulir algunos números luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, y para ello vale recordar que la AFA se quedó con 52 millones de dólares en premios entre las recompensas de la Fifa y la Conmebol.