La Conmebol analiza posibles sanciones por los incidentes en el Gigante: ¿podrán viajar los hinchas de Central a Montevideo?

Cabe recordar que el jueves 4 de abril, en el partido inaugural del grupo G de la Copa Libertadores, simpatizantes de Peñarol arrojaron pirotecnia hacia el sector donde se encontraban hinchas canallas. Esto generó una respuesta y volaron vallas, que de casualidad no golpeó gravemente a algún uruguayo.

El final con victoria de Central, en un partido en el que no hubo inconvenientes, se tornó olvidable porque un jugador del carbonero, Maximiliano Olivera, resultó herido en el rostro de un piedrazo de una persona que arruinó la fiesta futbolística en un Gigante colmado. De hecho, se sigue investigando desde el club con el fin de encontrar al responsable.

Ante todo lo que pasó no sólo el árbitro elevó un informe, sino que los clubes también hicieron lo propio y cuyo plazo expiró este lunes por la noche. En el caso de Peñarol -se dice- solicitó la quita de puntos, dictamen que no se tomaría, y trascendió en tierras orientales que la revancha el jueves 28 de mayo se disputaría sin visitantes, algo que aún no está dictaminado y en Central esperan que "los canallas puedan tener la chance de viajar. Igual, se acatará lo que resuelvan las autoridades", según le indicaron a Ovación.