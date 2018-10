El equipo de Edgardo Bauza no tuvo un cotejo inspirado en cuanto al juego, pero igualmente logró lo más importante de la noche santafesina que fue el boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina, lo que le abrió la puerta al clásico rosarino.

En este sentido el Patón Bauza expresó: "Por suerte la ciudad se va a vestir de fiesta. Es una fiesta para la ciudad así que vamos a ver cuándo y dónde se va a jugar el clásico".

Al respecto, el DT aclaró que "me da lo mismo la fecha, no se dónde se jugará. A mí me encantaría jugarlo en Rosario, pero no sé. Se van a reunir los dirigentes y van a decidir".

En cuanto a lo estrictamente futbolístico de la victoria por penales ante Almagro, el Patón indicó que "estoy muy conforme. Al fútbol se juega para ganar". Y acotó: "Sabíamos cómo iba a ser el partido. Era un equipo que presiona mucho y corre bastante. En los últimos quince minutos tuvimos chances de marcar la diferencia y no pudimos concretar. Y terminamos ganando en los penales".

Además expresó que "al equipo lo vi sólido y hay que seguir trabajando para mejorar. No nos faltó nada. Nos llegaron porque Almagro es un equipo que ataca con mucha gente también, pero lo resolvimos bien y en el segundo tiempo lo manejamos y llegamos varias veces, pero no pudimos encontrar la diferencia".

"Estamos bárbaros en ofensiva. Al penal no lo vi porque estoy muy lejos para juzgarlo. Ellos salieron a presionar y nos costó tener la pelota, en el entretiempo hablamos de eso para no darles ventajas", destacó.

Y por último, el DT canalla dijo: "Lovera tiene 18 años y recién ahora empezó a jugar, todavía no entiende el juego. El día que lo entienda ese chico no tiene precio, va a ser un jugador diferente. Tenemos varios jóvenes que van a seguir teniendo la oportunidad de mostrarse".