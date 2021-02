El Kily no se cansa de decir que es de los técnicos a los que no les gusta “traer por traer”, pero eso no quiere decir que no esté buscando alguien para sumar.

El principal requisito es que quien venga debe significar un salto de calidad en relación con lo que ya hay. Pero en contrapartida está el presupuesto que maneja el club, lo que hace inviable la posibilidad de ir en busca de un jugador de jerarquía.

A ese “calculo que alguien llegará” que dejaron trascender le agregaron la idea de que, por eso del presupuesto, “no será un jugador extraordinario”. Y eso dificulta aún más las posibilidades.

La primera reacción del Kily fue apostar por Ojeda, que días antes del partido ante Argentinos Juniors estuvo a punto de emigrar a Atlético Tucumán. Y mucho más no hay. Es que más abajo está Mateo Tanlongo, que es un juvenil de 17 años (debutó en el torneo pasado frente a Lanús).

Son pocos los días que le quedan a Central, aunque podría pedir una prórroga, pero lo que está claro es que la búsqueda de un volante central continúa.