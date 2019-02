La bronca de Renzo Olivo por no recibir la wild card

El rosarino Renzo Olivo, relegado al puesto 321º del ránking luego de una temporada de lesiones continuas, se mostró desilusionado en las redes sociales por no haber recibido wild card (invitación) para participar al menos en algunos de los torneos ATP 250 que tendrán lugar en Argentina, en Córdoba y Buenos Aires. Del primero, justamente ayer se inició la qualy.

"Muy decepcionado por no haber recibido wild card en la qualy de ninguno de los ATP, especialmente en el primero ya que soy el primer argentino fuera de la qualy y habiendo dos wild cards. Lamentablemente hay que aceptar la realidad, pero es triste ver a un país que quiere tener muchos jugadores en el circuito y estos torneos no banquen cuando no se ha tenido un buen año, ya sea a nivel tenístico o de lesiones como lo fue mayoritariamente en mi caso. Lo siento injusto, escribió el tenista de 26 años.

Por otro lado, uno de los integrantes del equipo campeón de Copa Davis 2016, agregó que "no me he sentido respaldado en esta clase de eventos locales (...).

Por lo tanto me quedo sin competir ambas semanas ya que confiaba en que iba a tener la posibilidad, creía poder merecerlo. Seguiré mi camino y estoy tranquilo porque me siento mejor que nunca a nivel tenístico, físico y mental para que vuelvan los resultados, mi equipo y yo estamos trabajando duro".