La boca lo condena

Marcelo Tinelli arrancó la semana en el ojo de la tormenta. Más allá de sus problemas a nivel personal, el mediático dirigente quedó expuesto por unas escuchas telefónicas efectuadas en 2013 con Julio Grondona, por entonces presidende de la AFA, que fueron difundidas por el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre.

La relación entre Grondona y Tinelli siempre fue buena y los audios dan la pauta de esa relación. Los diálogos solo ponen a la luz lo que siempre fue un secreto a voces en el fútbol local: las presiones de los dirigentes, ya sea para cambiar horarios de partidos o para mostrar su preferencia por tal o cuál árbitro y el manejo a todo nivel que ejercía Grondona.

El teléfono del ex presidente de la AFA estaba intervenido por orden judicial en el marco de la investigación de la financiera Alhec Tours y en las últimas horas se conocieron una serie de audios de una charla con Tinelli. Todos ocurrieron entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013 y tuvieron como eje de las discusiones el encuentro entre San Lorenzo y Argentinos que se disputó el 10 de junio en el Nuevo Gasómetro y que terminó 1-1.

En ese momento, el reclamo y pedido de Tinelli era por los árbitros: “Ahí está Segura (presidente de Argentinos) rompiendo los huevos y seguramente le va a hablar. Es por Caruso Lombardi (el técnico del bicho) que rompe los huevos por el árbitro con nosotros. Van a pedir seguro a Ceballos. Y van a caer los amigos de Caruso. Ceballos, alguno de esos. Yo la verdad no quiero que me dirija Ceballos. Yo quiero que nos dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. El dice que Delfino no sé qué mierda, que es hincha de San Lorenzo. Jamás en mi vida me enteré de que Delfino era hincha de San Lorenzo. ¿O si no uno que garantice? Pompei, por ejemplo. Pero no quiero que nos dirija Ceballos, que va a armar un escándalo en la cancha de San Lorenzo”, manifiesta el dirigente azulgrana.

Luego hubo una conversación parecida cuando se definió el campeonato que terminó con el descenso de Independiente. En la última fecha, San Lorenzo visitó al rojo y lo terminó condenando a la B Nacional tras vencerlo 1-0 con un gol del rosarino Angel Correa. En las escuchas se hace mención a la preferencia del árbitro Germán Delfino por encima de Silvio Trucco. “A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino, que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?”. Y Grondona lo calma, avisando que para designar conviene aguardar resultados: “Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?”. Finalmente fue Trucco el que impartió justicia en el clásico.

Otro de los audios hace mención a unos cheques por las obras del estadio del Ciclón. “¿Arreglaste lo de la obra? Poné la fecha que vos quieras, 30, 60, 90 días. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo”, le dijo en esa conversación Grondona a Tinelli.

La defensa de Tinelli

El conductor, presidente del Ciclón y de la Liga Profesional del fútbol argentino, contraatacó en redes sociales. “Lo de Lanata me parece de cuarta, es lamentable, son escuchas de los espías de la AFI y con estos audios estaba siendo amenazado hace mucho tiempo por (Daniel) Angelici”, le escribió Tinelli a Angel de Brito, que fue el interlocutor en los micrófonos de CNN Radio. Después, aprovechó las redes sociales para ampliar su postura e involucrar también al ex juez Norberto Oyarbide.

En Twitter, Tinelli escribió varios mensajes y además replicó uno de Jorge Rial. “¿Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca , que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo?”, se preguntó. Y siguió: “Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la Justicia. Si no seré querellante”. Luego retuiteó una frase que Rial había escrito que decía que estas escuchas eran “audios que Oyarbide le regaló como ofrenda a Angelici”.