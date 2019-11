Cuando en diciembre Pablo Javkin asuma como nuevo intendente de Rosario contará en Deportes con Adrián Ghiglione y María Noel Martino como los mayores responsables de la repartición. Ambos hablaron con Ovación a poco más de dos semanas de salir a la cancha. El, 51 años, licenciado en educación física, ex rugbier de Logaritmo y actual competidor de carreras de aventuras, continúa la gestión porque dice que “Javkin apuesta a subir el rango de Deportes de subsecretaría a secretaría junto a Turismo” y eso se le plantea como un nuevo desafío. Ya lleva seis años en la repartición y va por cuatro más.

Ella, 30 años, ex jugadora de hockey de Provincial y futbolista de recreos, embarazada de seis meses de su primer hijo Mateo y abogada especializada en derecho deportivo, arranca ahora como “la hija de Gerardo «Tata» Martino” pero espera finalizar la labor marcando su impronta. “Si cuando pasen los cuatro años me siguen diciendo la hija del Tata me sentiré frustrada”, se rió.

Dijeron qué quedó por hacer y qué se viene en la gestión donde tanto uno como otro pusieron el eje en la importancia de los clubes de barrio. “Son la base del deporte, el Estado debe estar allí”, dijo Ghiglione y Noel (a secas) asintió antes de confesar: “Fue lo primero que me recomendó mi papá, que labure mucho con los clubes de barrio, en mi casa siempre se pensó que el deporte debe ser una ventana para todos”.

Ambos recibieron a este diario en una oficina del Hipódromo, donde un inmenso ventanal hacia el norte permite ver el óvalo de la pista de carreras tanto como las nuevas canchas de césped sintético de rugby y hockey en toda su dimensión.

“Queremos que acá se instale una sede del deporte de alto rendimiento, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) tiene mucha demanda y a veces están completas la hotelería o el gimnasio. Tenemos la infraestructura en el Hipódromo, se hará la pileta olímpica, están los tres galpones renovados de la Rural. Sólo faltaría que la Nación nos aporte los recursos humanos, el personal calificado en alto rendimiento”, dijo el actual subsecretario. “Además sería importante para los deportistas de la ciudad y de toda la región, que a veces por cuestiones laborales o económicas no se les hace cómodo viajar a Buenos Aires”, agregó Noel.

¿Cuánta importancia le dará la gestión a lo público y a lo privado?

AG: El deporte en la Argentina es muy democrático, está formado por clubes, asociaciones, federaciones y recién allí entra la Nación a ayudar con el Enard. Para la participación ciudadana y de dirigentes esto es extraordinario, pero hay que gestionar también sobre el sector privado, intentar que conozcan a deportistas como Yanina Martínez (N. de la R: atleta paralímpica, reciente plata y bronce en el Mundial de Dubai), que se sepa todo sobre esfuerzos y logros es nuestra responsabilidad, para que los privados inviertan en ellos, por ejemplo. O está el caso de la Calle Recreativa, un boom que hoy generaría impacto si se descuidara, de hecho los bares de la zona nos dicen que trabajan mejor cuando en lugar de autos pasa gente caminando o entreteniéndose. Y en cuanto a lo público, nosotros no apoyamos a las sociedades anónimas sino a los clubes de barrio. Lo comercial es importante, pero hay que tener en cuenta que la mayoría no llega al deporte de élite y todos lo que no llegan se quedan en los clubes como técnicos, integrando subcomisiones; son los padres que ayudan. Siempre digo que Icardi salió de un club pequeño de zona norte como el Sarratea, una muestra de que todos pueden llegar.

¿Todos?

AG: Bueno, el Estado debe estar allí para respaldarlos y ayudar a los que no llegan a convertir a los clubes en algo autosustentable. Además, creemos que la agencia nacional debe transformarse en ministerio, porque no es lo mismo sentarte con todos los ministros y el presidente a pelear la baja de tarifas del gas en la mesa del gabinete que pedirle al funcionario del que dependés que defienda el tema. Acá la provincia hace un descuento del 50% en la luz pero en el gas hay que empujar la ley nacional, no se puede dejar a los clubes solos en esto. Rosario tiene 16 polideportivos con sus piletas para recreación y enseñanza de natación, algo inédito, y tiene 360 clubes autosustentables y cien de ellos son de fútbol infantil en lugares vulnerables, donde los padres mantienen la canchita, se encargan de trasladar a los chicos. Allí hay que estar ayudándolos.

NM: El deporte es un tema transversal porque atraviesa la salud, la educación, la seguridad y la discapacidad, que hoy la toma más la Secretaría General, y queremos trabajar más. El deporte moviliza y achica las brechas sociales. Y con Turismo podemos lograr muchos proyectos juntos y además nos acerca a lo privado y posibles inversiones.

AG: Por ejemplo ya está preparada la app del circuito Messi, sólo falta subirla, es algo muy requerido por el turismo de la ciudad tanto como conocer las canchas de Central y de Newell’s o ver el clásico.

El presupuesto de Desarrollo Social es el número 12 dentro del presupuesto actual (4.006.448.000 pesos) ¿Deportes cuenta con fondos y personal suficiente para desarrollar los proyectos?

AG: Deportes era la tercera parte de Desarrollo Social, pero nunca alcanza. Es muy importante transformarnos en secretaría justamente por eso, porque no es lo mismo depender de una repartición que tiene urgencias como inundados, evacuados o personas afectadas por el frío que manejar fondos propios. Y el personal es de 250 empleados para toda la subsecretaría y de allí 150 docentes, que aportamos también a los clubes o espacios más vulnerables. Hace dos años incorporamos las últimas 50 personas.

¿Los playones de los barrios no están un poco vacíos?

AG: Se hicieron 50 de libre acceso en época de Miguel (Lifschitz), es cierto que ahí hay un vacío porque faltan condiciones como un baño cerca y una repartición encargada de mantenerlos mejor, ya que los parapelotas están rotos.

¿Cómo está la relación con los grandes clubes y con el estadio Mundialista de hockey?

AG: Tenemos buena relación con los grandes clubes como Provincial, Newell’s, Gimnasia, que cumplieron con las contraprestaciones interescolares, pero también con Bancarios, que se sumó con las instalaciones a La Liga de Honor de fútbol de salón o Jockey, en el Mundial de tiro al arco. Con el estadio no se está en el mejor momento porque por un convenio lo tiene la Asociación de Hockey del Litoral, que hace varios años lo alquilaba más seguido pero ahora con 20 canchas de césped sintético en la ciudad, el panorama cambió. Hay que rever ese convenio.

¿El Museo del Deporte es un elefante blanco?

AG: No, yo no lo hubiera puesto en mi lista de prioridades porque falta infraestructura deportiva, pero quedó muy bien, siempre es bueno reconocer a los deportistas locales y al ser interactivo se puede mejorar y completar. Está al mismo nivel del Museo del Comité Olímpico Internacional de Suiza.

¿Falta el espacio de memoria para los deportistas desaparecidos en Rosario, que hay varios del rugby y también una ex jugadora de hockey de Newell’s (Miriam Moro)?

AG: Lo bueno es que al ser interactivo siempre se puede mejorar y completar. Siempre hay que recordar lo que pasó para que no vuelva a ocurrir.

NM: Sí, valoro la memoria y nuestro desafío será hacer conocer este museo al rosarino y al turista. Esa también será parte de nuestra tarea.