La bandera argentina, a escena en los Paraparamericanos

Si bien la acción ya empezó a desarrollarse con algunos deportistas, hoy será la inauguración oficial de los Juegos Parapanamericanos de Lima. Habrá una ceremonia que promete ser espectacular y que tendrá a Gustavo Fernández, el tenista cordobés recientemente ganador en Wimbledon, como abanderado de una numerosa delegación argentina con muchos santafesinos y rosarinos de peso, como la atleta medallista Yanina Martínez.

Al cierre de esta edición se estaban desarrollando los primeros encuentros de tenis de mesa, en individuales femenino y masculino, y todavía no habían salido a la cancha los argentinos referentes en este deporte: Constaza Garrone, Gabriel Copola, Elías Romero, Giselle Muñoz y Darío Neira. Entre ellos no hay ninguno de los 20 santafesinos, dentro de una delegación de 222 atletas, la más numerosa desde que se instituyeron estos Juegos. Y entre ellos, no había dudas de que el deportista nacional más destacado a nivel mundial es el cordobés Fernández, que tendrá el orgullo de portar la bandera en el estadio Nacional de Lima.

La ceremonia inaugural contará con el despliegue de 500 personas en el escenario y promete ser muy inclusiva. Pero además del acto protocolar, también habrá actividad deportiva.

El tenis de mesa entregará las primeras medallas de estos Juegos y mañana concluirá su actividad, mientras que a la cancha saldrá el equipo argentino de rugby en silla de ruedas para enfrentar a Canadá. Tendrá a los santafesinos Brian Nascimento, José Ignacio Arahncet, Juan Manuel Herrera y Juan Cruz Bandini. También comenzarán a jugar los representantes del vóley sentado.

El plato fuerte para el deporte rosarino será el debut de los atletas Yanina Martínez (medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016) y Brian Impellizzeri, ambos bajo la conducción de su entrenador Martín Arroyo, quien después de varias idas y vueltas pudo viajar a Lima.