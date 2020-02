La ARF pone 1ª

Con la participación de 32 clubes divididos en las categorías Primera A y Primera B, anoche en la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) se celebraron los sorteos de los fixtures correspondientes al Gobernador Luciano Molinas y la Copa Santiago Pinasco, respectivamente. El presidente Mario Oscar Giammaría les dio la bienvenida a todos los presentes en la casa madre de calle San Lorenzo y explicó los formatos de los campeonatos, que serán los mismos que se utilizaron en la temporada 2019, en la que Central Córdoba fue campéon del Molinas y Social Lux de la Pinasco, con lo que logró el ascenso a la máxima categoría.

El torneo Gobernador Molinas está catalogado como el más importante de la región. En esta temporada también se disputará con la clasificación en cuatro zonas pero jugado en una primera etapa todos contra todos (15 partidos por club). Sumarán en sus respectivas zonas para avanzar a la 2ª fase.

Los dos primeros clasificarán a la zona Campeonato. Los terceros y cuartos jugarán en la zona Permanencia. Los dos últimos descenderán a la Primera B.

El campeón Central Córdoba visitará a Sportivo de Alvarez (su clásico rival Unión compartirá el mismo grupo) en el debut y San Telmo hará su estreno absoluto en Funes frente a Adiur. El retornado Social Lux visitará a Oriental. El clásico Central-Newell’s se jugará en la 9ª fecha.

En tanto, el certamen de ascenso también tendrá el mismo formato del 2019. Se jugará todos contra todos (15 partidos por club) y sumarán puntos en cada una de las cuatro zonas.

La segunda etapa se disputará con los 7 equipos clasificados a la zona Campeonato (los cuatro primeros de zonas y los 3 mejores segundos) y se sumará el club Banco, que ganó la zona Permanencia 2019. Los dos primeros ascenderán al Molinas.

El campeón de la C, Leones, debutará de local ante San Roque y Provincial B lo hará de visitante de Tiro Federal, que descendió de primera. El otro descendido, Mitre de Pérez, visitará a Unión Americana. El grupo de los 8 equipos en la zona Permanencia jugará por no descender a Primera C.

Los preliminares van a ser mini (2009), que jugarán los domingos a las 14, y predécima (2008), a las 15. La primera jugará a las 16.

“Será un año muy duro para todos, pero entre todos haremos lo posible para comenzar los torneos el próximo 1º de marzo”, dijo el presidente Giammaría.

El titular de la ARF explicó que “llegamos a un acuerdo con los árbitros por los nuevos aranceles” y aseguró que “hay reuniones con la cúpula policial para que todos los partidos tengan la correspondiente custodia”.