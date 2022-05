La apuesta de Newell's por los extranjeros, una tendencia

La mirada puesta más allá de las fronteras del fútbol argentino, hacia otros países sudamericanos, tiende a quedarse por un buen tiempo. Y Newell’s es uno de los clubes que con mayor fuerza se inclina por esta tendencia. Sumó a cinco futbolistas a comienzos de año y no tiene en mente detener la búsqueda afuera. Piensa en uno más para este nuevo mercado de pases. El que interesa es el volante colombiano Fabián Angel. Si consigue traer al futbolista de Junior de Barranquilla, o a algún otro del exterior, habrá llegado a los seis foráneos, el límite de extracomunitarios permitidos por la AFA.

La contratación de futbolistas de otras ligas sudamericanas tiene sus riesgos. Reina la incertidumbre de si podrán insertarse sin problemas a un fútbol por demás de competitivo y rodeado de múltiples exigencias. Newell’s arriesgó hasta ahora en ese sentido y el resultado fue indistinto. No fue lo mismo el nivel del colombiano Willer Ditta y del uruguayo Armando Méndez, o el del ecuatoriano Djorkaeff Reasco, aunque con una menor participación que los dos anteriores, que el del colombiano Iván Arboleda o del paraguayo Gustavo Velázquez.

Son los desafíos que el club del Parque está dispuesto a transitar. Es que cada vez resulta más dificultoso reforzarse con futbolistas del ámbito local. Los mejores buscan ligas que los seduzcan más desde el aspecto económico. Y los de un nivel medio son requeridos por los clubes con mayor poder económico del país. Entonces la lepra termina mirando a futbolistas de ligas sudamericanas que sean rendidores. O jóvenes que todavía no hayan despegado, pero ya demostraron ciertas condiciones. Ditta es un caso. No andaba bien en Junior. Durante el año pasado cometió errores que le costaron goles y puntos a su equipo. Necesitaba un cambio de aire y emigrar a un fútbol más competitivo, que además sea una vidriera interesante para una futura transferencia Y fue allí que apareció Newell’s.

Ditta se amoldó rápido, pese a las diferencias existente entre la competencia de su país y la de Argentina, de mayor roce y exigencia física, como reconocieron los mismos extranjeros llegados a Newell’s.

Ditta solucionó el problema de arrastre que tenía la lepra de no contar con un segundo marcador central, desde que Gentiletti se lesionó y dejó de jugar. Sanguinetti lo utilizó en los 15 partidos de Newell’s en la primera mitad del año, los 14 de la Copa de la Liga Profesional y el encuentro del debut en la Copa Argentina. Fue el valor más destacado de los que se incorporaron del exterior y, por ese motivo, el presidente Astore dijo que piensa hacer uso de la opción de compra del 80 por ciento del pase, tasado en 700 mil dólares.

image (9).png Méndez se destacó por sus trepadas sobre la banda derecha. Marcelo Bustamante / La Capital

El club adquirió desde un primer momento a otro de los que llegaron de afuera, Méndez, en 216 mil dólares por el 70 por ciento del pase. El charrúa justificó la contratación, siendo siempre el titular en la Copa de la Liga, con un rendimiento parejo, aunque siendo defensor sobresalió más por sus proyecciones que por la marca.

Una satisfacción no del todo completa dejó por el momento la inversión que se hizo por Reasco, la compra de la mitad del pase en un millón 200 mil dólares. Si bien fue importante en algunos partidos, no tuvo gran continuidad. Le costó aparecer entre los once. Fue titular en 2 de los 9 partidos que jugó. Insinuó que tiene cualidades, aunque se esperó que diera algo más. Debió atravesar una etapa de adaptación a las fricciones del fútbol argentino, y a jugar de mediapunta, siendo que es centrodelantero. La última mitad del año puede ser la de su despegue.

También Arboleda deberá dar ese salto en el segundo semestre. Llegó para ser el arquero titular y fue el que mayores cuestionamientos recibió. Las actuaciones fallidas lo empujaron a salir del equipo. Y volvió por la lesión de Macagno. En su caso, es inevitable que lo perjudicó el tiempo sin atajar en Rayo Vallecano, desde que se incorporó a ese club en septiembre de 2021. Le quedan seis meses del préstamo y tendrá que justificar para qué lo trajeron.

Velázquez es otro de los que se aguarda una mejor respuesta. Jugó poco y no garantizó seguridad en la zaga. Es cierto, también, que llegó para ser relevo de los zagueros titulares y en consecuencia no tuvo mucha participación.

Los que dieron menos, necesitan enmendarse. Y los que dieron más, mantener mínimamente el nivel alcanzado. Newell’s apostó por ellos y espera que le respondan. Como así también, si es que finalmente llega, el otro foráneo, con lo que la lepra completaría el límite de extracomunitarios.

La búsqueda se encuentra abierta y a Newell’s no le preocupa que, en el caso de tener 6 extranjeros, por reglamento solo 5 podrán firmar planilla por partido. El interés por contar con varias opciones de futbolistas foráneos es más fuerte.