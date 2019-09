La alegría es sólo sabalera en la Copa Sudamericana

La fiesta se trasladó ayer al aeropuerto de Sauce Viejo. La delegación de Colón arribó a la mañana a Santa Fe y fue recibida por cientos de hinchas que habían celebrado previamente en las calles y fueron luego a agradecerles a puro grito a los jugadores: por sí mismos, por sus padres, por sus abuelos y todo el pueblo sabalero. Es que la clasificación de Colón a la final de la Copa Sudamericana, a riesgo de repetir un lugar común, fue “histórica”: el equipo venció a Mineiro 4 a 3 por a penales y logró llegar a una final, una instancia que hace 26 años había perdido frente a Banfield en el Chateau Carreras.

Pero el jueves hubo revancha y se recobró la gloria también a penales. Y Luis “La Pulga” Rodríguez y el arquero Leonardo Burián (quien había perdido a su hermano hace un mes) fueron fundamentales. En el mítico estadio Mineirao de Belo Horizonte, tras 114 años de historia, Colón logró llegar a una final continental. La jugará el 9 de noviembre próximo, en La Nueva Olla de Asunción de Paraguay, contra Independiente del Valle de Ecuador. Y hasta esa fecha los sabaleros estarán de fiesta. Entre otras cosas no pararán de cantar la marcha que entonaron en las redes Dady Brieva y Los Palmeras: “Aquí vienen los campeones/derrochando su coraje/y jugando a la pelota/ya no hay nadie que lo ataje....”. Ovación rescató algunas emociones de los rojinegros santafesinos.

Muchos hinchas viajaron a Brasil. Entre los famosos, el ex boxeador Marcos “Chino” Maidana, quien no sólo se fotografió con el plantel en Belo Horizonte sino que dijo convencido: “Yo creo que salimos campeones”.

Alguien menos célebre, pero que ayer se convirtió en estrella fue el hincha de 78 años que viajó en colectivo y al verlo su nieta María Florencia gritando como un desaforado en la tele colgó la imagen en Twitter con esta leyenda: “Ayer, 26 de septiembre, fue su cumpleaños y él se quiso ir a Brasil a seguir a Colón con 78 años en colectivo. Esta es su cara de felicidad. Esta es la alegría más grande que le dio el club. Nunca me voy a olvidar de esta foto y de admirar a mi abuelo”.

Quien no viajó fue la sabalera Macarena Sánchez, actual jugadora de San Lorenzo, quien fue una de las artífices que las jugadoras de fútbol comenzaran este año a cobrar sueldo y metió dos de los tres goles en la primera fecha contra Lanús. Pero desde Buenos Aires también “se puso la camiseta”.

Emociones en Rosario

Varios hinchas sabaleros radicados hace tiempo en Rosario compartieron sus vivencias del jueves por la noche. Para el jefe de la sección Policiales de La Capital, Sergio Naymark, la semifinal del jueves fue un partido muy emotivo desde lo personal.

“El jueves hicieron justamente trece meses de la muerte de mi viejo y era como verlo a los cinco años cuando me llevaba a la cancha. Después de mucho tiempo pude explotar por algo y sentir pasión”, dijo mostrando una foto de 1970, en cancha de Colón, donde se lo ve junto a su papá, “Cacho” y a sus hermanos Fernando y Gerardo, mirando un partido tras el alambrado.

El secretario de Comunicación Social del gobierno provincial, Horacio Ríos, dijo que vio la semifinal contra los brasileños en su casa con sus hijos.

“Trato de compartir el rito con ellos como tenía con mi papá, ya tenemos todo para ir a Paraguay. Sufrí muchísimo, me acordé de las instancias en que Colón no lo logró. El chiste con mi papá era que nunca llegábamos: lo primero que se me vino a la cabeza con el pitazo final fueron esas historias . Me llamó mi primo de España llorando. Escribí un twitter que decía: Por los que no pudieron ver esto y disfrutarlo, por los que no están”.

Para el periodista de LT8 y Canal 5 y Rosario 12, Leonardo Ricciardino, los que no son “tan futboleros la pasión les gravita más que la razón”. Ese es su caso. “Siempre me emociona, desde la primera vez que lo vi en la cancha y, principalmente, cuando vi a su gente, hinchas sufridos que merecían la alegría del jueves y llegar adonde se llegó. Me mató la personalidad de la Pulga, como capitán: le inculcó mucho de su desparpajo y entrega al equipo. Se viene una final para la historia”.

Y para el también periodista, Germán de los Santos, fue sencillamente una “alegría inmensa” y reconoció: “Los hinchas de Colón no estamos acostumbrados a festejar logros deportivos. Como hinchas vivimos de ciertos recuerdos que ya están amarillentos, como la victoria al Santos de Pelé. Gran parte de mi infancia y adolescencia la pasé yendo a ver a Colón en la B. Ibamos a la platea con toda mi familia, una especie de Campanelli sabaleros. De esa historia a esta hay un millón de años luz. El pueblo sabalero está feliz y se lo merece. Con mi familia hay una relación rara con Colón. Las cenizas de mi abuelo están detrás de uno de los arcos: mi papá tiró las de mi abuelo medio clandestino. Antes de morir mi papá pensó en que tiren sus cenizas en la cancha pero un tuvo un rapto de lucidez y por suerte fue al Paraná".