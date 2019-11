La Agrupadas bjan el telón en el Juan Manuel Fangio

No tienen las marquesinas de la TV pero al que le gusta el automovilismo en serio, la oferta de las Categorías Agrupadas Federadas en el Fangio son un plato tentador para no perderse. Es que después de trajinar por los diferentes autódromos de la provincia y alrededores, la definición llega al Juan Manuel Fangio de Rosario con condimentos prometedores. Sólo el Conejo Daniel Bravo no extendió la coronación en la Promocional 850, pero en las otras divisionales la corona se decidirá en el asfalto rosarino, con la garra y la pasión que le ponen estos fierreros de alma. Después de las pruebas comunitarias de ayer, hoy serán las clasificaciones y mañana las series y las finales para que tres nuevos campeones den rienda suelta a su alegría.

Aún resuenan los ruidos de los motores del Turismo Nacional en el Fangio, con su espectáculo de chapa-chapa que bien se asemejan al del automovilismo zonal. Y habrá mucho en juego como para no pensar en carreras disputadas al máximo. El TC 4000 del Sur tiene a dos candidatos excluyentes, y entre el líder de Armstrong Juan Pablo Marconi (245 puntos) y Luciano Brédice (222), de Serodino, estará el campeón.

También el TA 1600 se determinará entre dos. El de Villa Gobernador Gálvez Nicolás Pontoni (232,50) y el de Chabás Adrián Castagnani (203,50), que viene de meter presión en San Jorge.

La pelea por la corona del TA Clase 2 está que arde. El misionero residente en Granadero Baigorria Jorge Loizate (223,50) recuperó la cima en el Parque de la Velocidad y debe cuidarla de Jonathan Bertozzi (207,50), de Elortondo, y el de Arroyo Seco Adelquis Avila (201,50), quien lideraba hasta ahí. Esta carrera tendrá un plus, el regreso de Javier Zabica, de Chovet, con un auto adaptado luego de su accidente en Córdoba.

Para completar la oferta de las CAF, también habrá una carrera para el regreso de los Midget 1400.

A la mañana serán los ensayos, desde las 14 las clasificaciones y mañana las series en horario matutino y desde las 13 las finales. Las entradas, con ingreso a boxes, cuestan 400 pesos. Cae el telón y antes hay promesa de adrenalina.