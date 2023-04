La actividad de los equipos rosarinos en AFA tanto en fútbol de campo, futsal y fútbol playa

Newell’s participa en AFA este año con 18 equipos. En fútbol de campo lo hace con 13 planteles: 1ª y reserva (masculino), 1ª femenina, 6 equipos en inferiores (4ª a 9ª) y 4 en infantiles (Sub 10 a Sub 13 inclusive). En futsal intervienen 4 equipos (1ª y 3ª, tanto de hombres como mujeres). Mientras que en fútbol playa lo hace con el equipo de hombres.

Argentino tiene 4 equipos en Rosario: 1ª masculina y femenina tanto en fútbol de campo como en fútbol playa. Pero además le está prestando el nombre a Ferro, que con los chicos de Pontevedra, juegan de 4ª a 9ª división en los torneos juveniles C y D.

image.png

En tanto, Central Córdoba, solo participa con la primera división de futbol de campo masculino en la primera C.

Finalmente Coronel Aguirre jugó a principios de año el Torneo Regional Amateur que organizó el Consejo Federal de AFA.

Este es resumen de la actividad durante que tuvieron los rosarinos en AFA en la última fecha que disputaron entre el jueves 30 de marzo y el domingo 2 de abril inclusive.

FÚTBOL DE CAMPO MASCULINO

Primera A

Por la fecha 9ª de la Liga Profesional 2023, el viernes 31 de marzo, Central le ganó 3 a 1 a Estudiantes en el Gigante de Arroyito, con dos goles de Alejo Veliz y uno de Damián Martínez, mientras que Newell’s perdió 3 a 0 ante Estudiantes en La Plata.

Primera C

El domingo 2 de abril, Central Córdoba, con el debut de Ariel Cuffaro Russo, igualó 0 a 0 ante Claypole en la undécima fecha del campeonato

Primera D

En la tercera fecha del torneo, el sábado 1º de abril, Argentino se impuso 2 a 1 frente a Central Ballester como visitante con goles de Enzo Ventecol y Brian Aguirre

Reserva – Primera A

En la 9ª jornada del Torneo Proyección, el jueves 30 de marzo, Central, tras ir ganando 1 a 0 con tanto de Leandro Iglesias, perdió 2 a 1 con Gimnasia en La Plata. Mientras que el viernes 31, Newell’s venció 1 a 0 a Estudiantes en el Centro Griffa (Giovani Chiaverano Meroi)

Juveniles (4ª a 9ª división) – Primera A

Se disputó la tercera fecha del torneo el sábado 1º de abril. Newell’s se midió ante Banfield con un saldo de un triunfo, dos empates y tres derrotas. Mientras que Central jugó ante Lanús con una cosecha de cuatro éxitos y dos caídas

Los leprosos ante Banfield jugaron con las categorías mayores como visitantes: 4ª división 3 a 3 (Lisando Pola, Juan Manuel Guereta y Leandro Javier Di Florio); 5ª 0 a 0 y 6ª 2 a 1 (dos goles de Augusto Levrand). En el Centro Griffa, la 7ª perdió 2 a 1 (Benjamín Sebastián Barrios), la 8ª cayó 1 a 0 y la 9ª fue derrotada por 3 a 1 (Valentín Becerra).

image.png

Los canallas jugaron en Ciudad Deportiva con los más grandes: 4ª 2 a 1 (Lorenzo Moscoloni y Samuel Beltrán); 5ª 1-2 (Franco Emiliano Pelozo) y 6ª 0-1. En Lanús jugaron los más chicos y los auriazules se trajeron las tres victorias: 7ª 4 a 2 (Marco Antonio Vicente, Giovanni Ismael Cantizano, Elías Enzo Verón y Parodi), 8ª 4 a 0 (Ramiro Jesús Barrientos, Gino Pavoni, Bautista Isaías Cantero y Valentino Felici) y 9ª 1 a 0 (Joaquín Baguear).

image.png

Infantiles (Sub 10, Sub 11, Sub 12 y Sub 13)

Se disputó el domingo 2 de abril la segunda jornada del campeonato denominado “Tricampeones del Mundo” que está reservado para chicos nacidos en las Categorías 2010, 2011, 2012 y 2013.

Newell’s visitó a Banfield logrando tres victorias y una derrota. La 2010 ganó 1 a 0 (Romero), la 2011 3 a 1 (Lautaro Cova, Laureano Cabrera y Julián Jesús Gómez Mattar), la 2012 2 a 0 (Ignacio Lencina e Ignacio Ivaldi) mientras que la 2013 perdió 3 a 0.

newell banfield infantiles.jpg

En tanto que Central recibió a Lanús y hubo un triunfo para los canallas, un empate y dos triunfos auriazules. La 2010 cayó 2 a 0, la 2011 se impuso 2 a 1, la 2012 empató 1 a 1 y la 2013 fue goleada por 5 a 0.

DSC_8832.JPG

FÚTBOL DE CAMPO FEMENINO

Primera A

Se disputó la 6ª fecha, y el domingo 2 de abril, Central le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Caseros, en el Gigante de Arroyito, con gritos de Nicole Simonetti (en contra) y Lara López (penal)

image.png

Primera B

También el domingo 2 de este mes, en la tercera fecha de la fase clasificación de la zona “A”, Argentino venció 2 a 0 a Camioneros en el José Martín Olaeta con tantos de Liana Isis Andrada y María Ayelén Ceballos.

Mientras que en la zona “B”, Newell’s derrotó 3 a 0 a Atlanta en el Centro Griffa con festejos de Laura Ríos, Damaris Sequeira y Sofía Aylén Aseguín.

image.png

FUTBOL PLAYA MASCULINO

Primera A

Argentino debía enfrentar en el Balneario La Florida, el sábado 1º a Atlético Zelaya por la 4ª fecha, pero este partido fue aplazado.

Primera B

El sábado 1º, Newell’s, en el Balneario La Florida, por la 4ª fecha del torneo Apertura, venció 3 a 1 a la Sociedad de Fomento Barrio Constitución con anotaciones de Gustavo Adrián Dellepiane, Mario Nicolás Sosa y Rodrigo Maximiliano Lugones.

image.png

El cotejo entre Rosario Central y Bajo de San Isidro, que se debía jugar en Rosario, fue aplazado ya que el equipo visitante no viajó. Ahora el Tribunal de Disciplina deberá decidir si reprograma el partido, o le otorga los puntos a los canallas.

FUTBOL PLAYA FEMENINO

Primera A

La programación de las chicas de Argentino indicaba que debían medirse ante Ituzaingó en el marco del cuarto capítulo del torneo, el sábado 1º, en el Balneario La Florida y el cotejo fue postergado.

FUTSAL MASCULINO

Primera B

En el Complejo Deportivo GB Sports en Villa Lynch, el sábado, en el marco del segundo capítulo del torneo, Newell’s perdió 3 a 0 con River Plate.

3ra División de Primera B

En el mismo estadio donde jugó la primera, la tercera división leprosa, cayó 3 a 1 contra River.

FUTSAL FEMENINO

Primera C

El sábado 1º de abril quedará en la historia en los registros del futsal femenino, ya que por primera vez un equipo rosarino de mujeres juega los torneos de AFA. El resultado no acompañó ya que Newell’s perdió 1 a 0 con Alvear Club en Rosario. La primera formación de la historia estuvo compuesta por Karen Milagros Aguirre, Natasha Alarcón, Mariángeles Amado, Aylín Sofía Benítez, Julia Micaela Borgino, Naiara Escudero Medeiros, Julia Ettorre, Melody Ayelén Giovana, Milagro Estefany Lapa Pérez, Yanina Rocío Lattanzi, Brenda Leilén Martínez y Belén Tavella. DT: Manuel Pomar.

image.png

3ra División de Primera C

En su debut en AFA, Newell’s venció a Alvear Club 2 a 0 con dos goles de Milagros Aylén Gorosito en el Claudio Newell. El primer equipo de la historia que puso la lepra en 3ª división en AFA tuvo como alineación inicial a Morena Stigliano (Arq), Lara Agustina De Vicenzo, Ludmila Ángeles López, y Rocío Aguilar. Como suplentes arrancaron Eliana Aguilar (Arq), Agustina Pérez Ojeda, Clara Gatti y Emma Perno.