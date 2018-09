"La 10 es de Messi hasta que se decida"

Lionel Scaloni se refirió a la decisión de no utilizar la camiseta número 10 y fue muy claro cuando le preguntaron sobre ese tema: "Es de Messi hasta que diga si va a seguir o no en la selección. De los jugadores que vinieron, aquellos que fueron al Mundial conservaron esos números. La 10 es de Messi hasta que él diga si va a seguir o no. Nosotros no tenemos la negativa y por eso tomé la decisión de que no la use nadie, pero en el futuro veremos", explicó el técnico interino en la conferencia de prensa que dio en Nueva Jersey previa al partido de esta noche contra Colombia.

Scaloni también habló de temas puntuales como la inclusión de Pity Martínez, quien fue titular el sábado a la madrugada en la goleada ante Guatemala. Con respecto a eso, el DT dijo que "también probamos con Cervi. En principio jugará Martínez, quien hizo un buen partido el otro día".

Sobre la inclusión de Battaglia y cómo lo vio a Ascacíbar: "Tiene más marca que Paredes. A Battaglia no lo vimos. Y estamos contentos con lo que nos dio Ascacíbar el otro día. Está afuera y puede entrar. Necesitamos ver a Rodrigo, que se ponga la camiseta".

Sobre su futuro, Scaloni dijo: "Es la misma que hace tres días la situación. Estoy con la selección mayor, la semana que viene con la Sub 20 entrenando y en 20 días nos vamos a Arabia a jugar dos partidos confirmados ante Brasil y Egipto. No estoy como para pensar en Brasil. Colombia tiene un gran equipo y no es para preocuparse, sino para analizarlo".