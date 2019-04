Y... Messi es el único que orejea las cartas y te canta "la falta" con 34. Hace milagros. Y en España no hay con qué darle. Su Barcelona, porque ya es de él, conquistó ayer la liga con un triunfo por 1 a 0 sobre Levante. Fue la 10 del 10. ¿Quién hizo el gol? Es tan obvia la respuesta. Lo convirtió con un remate de zurda a colocar, que el arquero alcanzó a desviar pero sólo para que la pelota ingresara al arco no tan limpita, como sí fue esa gambeta del rosarino dentro del área para que dos rivales se comieran el amague y él pudiera definir tranquilo. Iban 62'. Había ingresado en el segundo tiempo. Es que con un rato le alcanza.

Leo logró su título 34 con la camiseta blaugrana. Es el futbolista más ganador en la historia de Barcelona. En 15 años el argentino ganó 4 Champions League, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopa de Europa, 6 Copa del Rey y 8 Supercopa de España, y con la de ayer son 10 las ligas españolas: 04/05, 05/06, 08/09, 09/10, 10/11, 12/13, 14/15, 15/16 y 17/18 y 18/19.

Y la disfrutó al máximo. No pareció importarle cuando el árbitro marcó el final del partido, pero cuando conquistó el gol lo gritó con una sonrisa gigante. También dio rienda suelta a la alegría cuando como capitán levantó el trofeo español, cuando empezaron a ingresar al césped del Camp Nou sus hijos Thiago, Ciro y Mateo.

Este título es el primero de la temporada 2018/2019 y se veía venir. En pocos días más, precisamente el 25 de mayo, irá por la Copa del Rey en la final con Valencia. Y el plato fuerte será el 1º de junio, claro que si antes el Barsa logra eliminar en semifinales a Liverpool, en esa Champions League que el club culé de Messi no gana desde 2015.

Conquistar el título de la liga española pareció un trámite para Messi y companía desde el momento que Real Madrid se cayó. El rival era Atlético de Madrid, el equipo dirigido por el Cholo Simeone, que le dio pelea hasta ayer, incluso venciendo 1-0 a Valladolid. A tres fechas del final, Barcelona le sacó 9 puntos a los colchoneros y se consagró porque se define por resultados directos: 1-1 en Madrid (empató Dembélé a los 90') y lo venció 2-0 en Barcelona, con goles de Luis Suárez (84') y Messi (86').

Además, con su conquista Leo llegó a los 34 gritos (4 de penal) en 32 partidos (2.535 minutos en cancha), y es el máximo goleador de la liga, mientras que en total lleva 598 con la camiseta blaugrana, de los cuales 417 fueron en la competencia local durante 450 partidos.

Extrañó que ayer no fuera titular, aunque luego el propio DT Ernesto Valverde explicó que era para preservarlo pensando en el choque de ida (1º de mayo) de la Champions ante Liverpool. Igual, se sabía que iba a ingresar. Y lo hizo en el entretiempo cuando el entrenador dispuso su entrada en lugar del brasileño Philippe Coutinho.

No podía no estar presente en el juego el capitán y símbolo de este Barcelona del siglo XXI. El dueño de la camiseta número 10. El que ganó casi todo lo que quiso. Lamentablemente tiene pendiente gritar campeón con la selección argentina. Pero no se da por vencido, al menos ya volvió después del fracaso en el Mundial de Rusia, y buscará la consagración en la Copa América de Brasil, desde el próximo 14 de junio.

Pero en España manda. Nadie lo duda. Encima, se quedó sin la sombra que le hacía el portugués Ronaldo con el Madrid. El 7 merengue se fue a ganar títulos en Italia y lo consiguió la semana pasada con la Juventus (ayer marcó en el 1-1 con Inter y fue el 600 de su carrera). Y en la liga hoy no hay con qué darle. Lo demostró ayer con 45', un gol y la conquista del título a tres fechas del final.

Es su 8ª corona en las últimas 11 temporadas, incluso 4 de las últimas 5 (en 2017 la ganó Real Madrid). Pero su palmarés dice que suma 10. Y ya son 26 las de Barcelona en la liga, en la que está detrás de las 33 de Real Madrid.

Y va en camino del 6º Balón de Oro, una cifra récord, por una temporada en la que convirtió 46 goles entre todas las competiciones.

Todo con apenas 31 años.





