Kyrgios, que se burló de Nadal, lo tendrá enfrente

El australiano Nick Kyrgios le ganó ayer un partido durísimo al ruso Karen Khachanov en la tercera ronda del abierto de Australia y será el rival de octavos de Rafael Nadal, número uno del mundo y del que Kyrgios se burló hace unos días. Frente al francés Gilles Simon, Kyrgios imitó los tics de Nadal antes de sacar (tocarse la cabeza y acomodarse el calzoncillo, entre otros) luego de ser advertido por el juez de silla por tardar demasiado en servir. Al referirse a su próximo rival, Nadal dijo: "No lo conozco personalmente para tener una opinión clara, honestamente. Es evidente que cuando hace esas cosas, en mi opinión, no es bueno, no me gusta", fue la respuesta del zurdo mallorquín.