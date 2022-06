Kyrgios cada vez más extremo en Wimbledon: escupitajos, sushi y críticas a Murray

Pero la polémica llegó cuando Kyrgios ingresó con un plato de comida a la sala y cenó sushi en pleno encuentro con los medios de comunicación. Allí aprovechó el revuelo que generó el golpe utilizado por Murray para hacer un descargo al respecto y señaló que existe una doble vara de muchas personas dentro del tenis porque él siempre ha sido ridiculizado por usar el saque bajo.

“Recuerdo la primera vez que lo hice, fue ante Rafael Nadal en Acapulco. Él miró atrás, Roger (Federer) miró atrás, todos dijeron ‘¡Oh, qué acaba de hacer! ¡Es un irrespetuoso! ¿Por qué lo hiciste?’. Y ahora es como... ‘¡Qué inteligente! ¡Qué astuto!’”, dijo el controversial jugador australiano de 27 años.

Kyrgios, sin embargo, admitió que se siente más tranquilo de que ahora vean el saque de abajo como algo positivo pero no deja de parecerle extraño. “Yo juego contra Nadal durante tres horas, no puedo ganar ni un solo punto y hago un saque de abajo... ‘No sé si es suficiente bueno para el tenis’. Pero cualquiera que lo haga es un genio. No sé, estoy orgulloso de que la gente se de cuenta que es una forma diferente de ganar un punto, pero es muy gracioso”, agregó.

El escupitajo de Kyrgios a un espectador

Kyrgios debutó este martes en Wimbledon con una victoria en cinco sets ante Paul Jubbs donde tuvo algunos comportamientos polémicos. En la rueda de prensa posterior, confesó que intentó escupir a un aficionado que lo insultó.

“Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo. ¿Alguna vez fuiste a un supermercado y comenzaste a regañar a alguien que escaneaba los comestibles? No. Entonces, ¿por qué lo hacen cuando estoy en Wimbledon? ¿Por qué?. Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas.”

https://twitter.com/Riscardo/status/1541796594491822080 Kyrgios spits in the direction of the fans who were giving him some gip #wimbledon22 pic.twitter.com/bEDwjzXwcB — Ric Riscardo (@Riscardo) June 28, 2022

También tuvo una discusión con el juez de silla y con una jueza de línea, lo que posteriormente lo llevó a quejarse de su rendimiento. A uno de ellos lo llamó “soplón” y de otros señaló su avanzada edad. “Estas personas tienen más de 90 años, no pueden ver la pelota. No creo que eso sea lo ideal cuando juegas un deporte con márgenes tan pequeños. De hecho, las personas que son más jóvenes tienen mejor vista. Cuando juegas en un deporte por cientos y miles de dólares, ¿no crees que deberíamos tener personas que estén realmente listas para llamar o sacar la pelota?”, se quejó, siempre polémico en sus declaraciones.