El Kun Agüero estuvo ahí, atento, rápido para ganarle al defensor que lo marcaba en el uno a uno y con un gran remate venció al arquero para abrir el camino por el cual Manchester City llegó a obtener la Copa de Liga inglesa con un 3-0 sobre Arsenal. A 101 días del inicio del Mundial de Rusia, cuando todavía la camiseta de la selección argentina no tiene a su "9" titular, al que acompañará a Messi. Un puesto en el que tiene a varios competidores, en el que le costó el año pasado hacerse un lugar, aunque en los últimos dos amistosos con el equipo que conduce Jorge Sampaoli tuvo la oportunidad y marcó en ambos.

Iban 18' cuando el artillero del City puso el 1 a 0. No fue el último, el que decora el resultado y por eso es más valorable. Ni hablar de la buena racha con la que comenzó el año. Tanto que lleva más goles que cotejos jugados. Los números marcan que convirtió 15 en 13 partidos. Que sólo en cuatro no marcó y que coincidieron con los las únicas dos derrotas y el empate, en el otro (ganado) no gritó y sólo jugó 45'.

Así, con goles y más goles se hace lugar en la consideración de Sampaoli, que de por sí lo tiene entre sus preferidos. Que hoy lo tendría en la consideración como titular para los amistosos ante Italia (23/3) y España (27/3).

Es cierto que tiene varios competidores, pero hoy ninguno está por encima de su rendimiento. Gonzalo Higuaín se le acerca con la camiseta de Juventus (ayer no jugó porque se suspendió el partido por una fuerte nevada), Mauro Icardi se quiere colar desde su juego en Inter (está lesionado). Mientras que desde Racing se proyecta con su juventud y conquistas Lautaro Martínez, quien el sábado no marcó en el 2-1 de Racing pero lleva 7 goles en 11 partidos. Y Darío Benedetto, lesionado en Boca, no aparece con demasiadas chances de llegar a Rusia.

Agüero tuvo una gran ocasión para ampliar antes del entretiempo, con un globo sobre el arquero colombiano David Ospina, pero un defensor sacó la pelota casi bajo los palos. Después no tuvo más chances, pero disfrutó el 2-0 del belga Vincent Kompany (58') y el 3-0 del español David Silva (65'), hasta que a los 88' fue reemplazado.

Con este logro, los ciudadanos dejaron atrás la sorpresiva eliminación de la Copa FA a manos de Wigan, el lunes pasado; pero cosecharon el primer título, al que buscarán encadenarle el de la Premier League, torneo en el que llevan 13 puntos de ventaja sobre el United; más la Liga de Campeones en la que están casi en 4º de final con un 4-0 en la ida ante Basilea (Suiza).

Tras la celebración en el campo de juego, Agüero se encargó de mostrar a través de las redes sociales su alegría por la conquista: "Campeones de la Copa de la Liga!! Y vamos por más. Dedicado a toda a la gente del City que nos apoyó tanto. Y feliz por haber podido festejarlo con mi hijo Benjamín!"

El toque de color extra lo dio al posar con la camiseta de Independiente en la celebración, lo que reforzó su idilio con los hinchas del Rojo de Avelleneda, donde debutó en primera con sólo 15 años.





Tapia-Messi, en Barcelona

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el manager de la selección argentina Jorge Burruchaga se reunirán hoy en Barcelona con Lionel Messi para ultimar los detalles de la estadía del equipo albiceleste en esa ciudad, previo a la llegada a Moscú (entre el 1º y el 7 de junio) para el Mundial de Rusia. Además le presentarán la idea del Gobierno de instalar en Moscú la casa de la República Argentina.