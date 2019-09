Kudelka: "¿Qué más lindo que poder jugar un clásico?"

Los tiene anotados. El DT leproso no confirmó a la formación para no dar ventajas.

En medio de los nervios, angustias y hasta reacciones exacerbadas por el clásico, Kudelka muestra una imagen que contrasta con el de la mayoría. Habló del deber de aportar, desde su lugar, “respeto” y “calma” en “una sociedad muy convulsionada”. Y dejó una pregunta, que en realidad fue una afirmación: “¿Qué más lindo que poder jugar un clásico?”.

“Desde el punta de vista anímico, mental, no hay mejor cosa que confiar en los jugadores y darles tranquilidad. Pero no de la boca para afuera, sino con los gestos y los hechos, que son los que más dictaminan una forma de ser. ¿Qué más lindo que jugar un clásico?, ¿qué situación más maravillosa que jugar un clásico en estas culturas latinas en las que este tipo de derby están en ebullición permanentemente?”, dijo.

“Nosotros tenemos que aportar tranquilidad, paz, calma. Vivimos en una sociedad muy convulsionada. No tenemos otra cosa que aportar la esencia natural de cualquier persona, que es vivir con la máxima intensidad, pero con el máximo respeto y calma. Un colega de ustedes me decía que no se puede. ¿Dónde está escrito que no se puede? Si todos aportamos con nuestros hechos y dichos, siempre se puede”, añadió.

“No sé si en mi vida voy a volver a tener otro clásico, acá o en otro lado. Quiero vivirlo de la mejor manera, dando todo de mí, porque disfruto dirigir un equipo de fútbol. Desde lo futbolístico tenemos un gran oportunidad de creer en nuestras formas”, aseguró.