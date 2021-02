Kudelka optimista: "Tengo fortaleza para revertir esta situación"

Claro que el tema de la continuidad fue el eje que se repitió una y otra vez. Incluso, durante gran parte de la conferencia sobrevoló de forma no tácita el tema de su renuncia. El técnico del rojinegro no respondió directamente pero tiró unas frases al pasar -que no pasaron inadvertidas-: “Con virtudes y defectos como tiene cualquier persona, trato de ser siempre genuino con lo que digo. Soy una persona que habla poco con la prensa y por eso sé que corro riesgos. Algunos lo digieren y otros no. Inventan cosas pero no es la primera vez que me pasa. Hace mucho tiempo que estoy dirigiendo a Newell’s y como en todo proceso hay momentos buenos y momentos malos, de más fortalezas o más debilidades. Hay mucha gente que opina de mi trabajo y hay que aceptar que sea de esa manera”.

El oriundo de la localidad cordobesa de Freyre también se manifestó respecto de las diferentes etapas que puede atravesar un equipo. Ayer te pudo ir bien, hoy te va mal y mañana te podés recuperar. Y por eso va a ir Kudelka, por la recuperación. Porque si él está convencido de que puede dar vuelta el plato en el aire sin que se rompa, quién podrá dudar de ello. Deberá dar prueba de eso mañana ante Talleres. “Los colores que están atrás no sólo se defienden queriendo a la institución, porque de hecho yo no nací acá. Por eso, hasta el último día que esté acá, que espero sea dentro de mucho tiempo, voy a dar lo mejor. A veces alcanza y a veces no. No creo que sea tan drástico ni tan malo”.

Haciendo retrospectiva y mención al desempeño leproso en el ya lejano traspié ante Boca, el entrenador expresó que no ensayó un planteo defensivo, sino que las circunstancias del partido mutaron la estrategia. “Dijeron que contra Boca puse un equipo defensivo y no fue así. Yo no soy un técnico defensivo, el que diga eso no me conoce. Los equipos en los que estuve a lo largo de mi carrera se caracterizaron por la posesión de la pelota, algo que hoy no tenemos. Ese es nuestro gran defecto. Tenemos que tener una implicancia y una altura en campo rival y en el propio, algo que tenemos esporádicamente”, finalizó Kudelka.