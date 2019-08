Kudelka no renuncia a la idea a la idea futbolística

El trabajo de Frank Kudelka se enfoca en el crecimiento del equipo. Apunta al juego más allá de que también analiza variantes de nombres. La derrota en Liniers frente a Vélez, consecuencia de un bajo rendimiento, no altera el pensamiento del entrenador. La posesión y la actitud de jugar mayor tiempo en campo ajeno que en propio continúan siendo banderas a las que no renuncia. La prioridad pasa por la consolidación de esas ideas, entendiendo que es importante e imprescindible evolucionar.

El flojo desempeño contra Vélez desnudó más que nunca ciertos errores durante este breve ciclo de Kudelka. Newell's nunca controló la pelota, siendo que es fundamental la posesión —algo en lo tanto recalca Kudelka— para desplegar el equipo en ofensiva. La formación rojinegra está integrada por futbolistas para que justamente cumplan con ese objetivo. En Liniers no hubo manejo ni precisión ni asociaciones. Cuando el equipo la tenía, la intensidad del rival lo superó, física y futbolísticamente.

"Mi estilo es tratar de imponer una forma de jugar y no adaptarla según como juega el rival. Lo hice siempre así en mi carrera. Es muy raro que yo cambie porque el rival modifica algún nombre o posicionamiento", sostuvo Kudelka en la conferencia de prensa que dio ayer en Bella Vista. Está claro que no se despega de su idea.

Hasta el momento consiguió desarrollar su propuesta futbolística ante adversarios de menor relevancia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión, con victorias por el mismo marcador: 2 a 0. Cuando se encontró con un contrincante de mayor jerarquía, como Vélez, no fue capaz y perdió sin vueltas por 3 a 1.

Sirve de poco que Newell's la recupere y de inmediato se equivoque con la pelota en los pies. Si no hay buenas entregas, todo se dilapida. El balón se pierde y hay que volver a comenzar. Ante situaciones forzadas, con marcas a presión, se erran pases o surgen inconvenientes para llevarla. Esto complica cualquier intento de juego asociado.

"Contra Vélez faltó asociación, contra los otros equipos no. Pero incluso en esos partidos en los que nos asociamos mejor, no siempre le dimos buen destino al balón, que es un aspecto técnico", subrayó Kudelka. La frase del entrenador es interesante. Habló de la cuestión técnica, que es el pase, la conducción y el control. Son cuestiones básicas del juego que Newell's necesita para dominar a partir de la pelota.

En el último partido defeccionó en este sentido. La resolución rápida, combinando idea con manejo, frente a la presión incesante de Vélez, no fue una virtud de la mayoría de los futbolistas rojinegros. Algunos porque tienen limitaciones que les son propias, otros simplemente por un mal partido. "La idea es ser mejor poseedor", expresó el DT, con el convencimiento de que no se trata exclusivamente de un deseo.

Los altibajos con la pelota en los pies de Jerónimo Cacciabue, Alexis Rodríguez y Mariano Bíttolo durante esta incipiente Superliga contrastan con el toque fino de Mauro Formica y Maxi Rodríguez. Pero si estos últimos no entran seguido en contacto con la pelota, como sucedió, ni unos ni otros contribuirán a una mejor posesión del equipo. Nadie queda excluido de las fallas con el balón, aunque por la función que cumplen, unos son más responsables que otros. No sería extraño entonces que a partir de lo mencionado queden afuera del partido de mañana Cacciabue y Alexis (ver aparte).

Kudelka no renuncia a la pretensión de que Newell's sea el que lleve las riendas del partido el mayor tiempo posible contra cualquier adversario. Ni siquiera ante circunstancias adversas se plantea esperar en campo propio. "No debe ser así. No es mi idea ni lo que pretendemos, porque nosotros tenemos jerarquía. Hay momentos en los que podemos imponer jerarquía y hay veces que el rival te la impone", dijo. El entrenador está en la búsqueda del funcionamiento que lo lleve a dominar al que tiene enfrente. Huracán lo pondrá mañana a prueba.