Kudelka: "Más allá de pensar en Boca tenemos que mejorar nosotros"

En este contexto la pregunta sobre Maxi Rodríguez era ineludible para el DT, ya que ante Vélez comenzó desde el banco de suplentes, a lo que respondió: "Estamos buscando la manera de ver cuándo puede jugar: desde el inicio o ingresando. Nos aporta una tremenda racionalidad. También es cierto que su pretemporada no fue buena y ahora, cada vez está mejor".

"En Maxi Rodríguez siempre hay una alta consideración juegue o no juegue. La calidad está intacta pero ineludiblemente hay situaciones en las que el equipo tiene que componerse en otras facetas. Pero nadie tiene lo que nos da él", amplió el conductor rojinegro.

En cuanto a los cuestionamientos que comenzaron a surcar la opinión pública sobre el rendimiento del equipo, Kudelka fue directo en su réplica: "Soy muy respetuoso de los que opinan en redes sociales, aunque no todos opinan en redes. Veo que se dicen muchas cosas sin sustento. Se opina ligeramente desde una computadora y no es así, y hay cosas que no son ciertas y se opina sobre eso y se instalan como ciertas".

Pero más allá de esto, el entrenador formuló una autocrítica en cuanto al funcionamiento colectivo de Newell's: "Hoy no estamos encontrando esa presión alta y esa agresividad por afuera que teníamos antes con Palacios y Leal, por ejemplo. Pero estamos trabajando para volver a ese nivel. Yo quiero ganar absolutamente siempre".

Sabido es que el entrenador tenía en Palacios a su jugador fetiche, y así como lamentó haberlo perdido y admite que hicieron todo para recuperarlo: "Fuimos con Peratta con todo lo que había que ir para que venga Palacios. Pero no se pudo, era mucha plata. A mi me gustaba Edgar Bello, que lo conozco de Chile, pero pidieron una cifra imposible".

"Estoy muy esperanzado con Justo Giani, es un jugador muy interesante, que veníamos siguiendo y estoy muy ilusionado con lo que nos puede aportar", sorprendió Kudelka.

Y en ese terreno de sorpresas, el técnico enfatizó que "el club ha hecho una increíble gestión de la mano de Sebastián Peratta para tratar de armar lo mejor posible. Fue una gestión profunda y me encuentro a la par y lo valoro".

En cuanto a los juveniles, varios de los cuales están emigrando a otros clubes ante la imposibilidad de tener continuidad en Newell's, Kudelka particularizó en el caso de Donsanti, mientras varios jugadores de la cantera buscan nuevos horizontes. "Es conveniente que Donsanti se potencie o progrese en otro lado, como pasa en otros clubes. Esos que piden a Donsanti, ¿sacarían a Scocco o Cristaldo para ponerlo? Me parece bien que esos chicos progresen en otros clubes. Además hay otros jóvenes que sí están con chances", sentenció.

Por último el entrenador se refirió al partido con Boca de manera particular: "Más allá de pensar en Boca tenemos que mejorar nosotros. Ante Vélez no fue un partido con grandes situaciones. Tenemos que mejorar la posesión, ser más punzantes y tener más profundidad. Estamos en busca de la regularidad".

"No tengo confirmado todavía el equipo. Cristaldo hoy está en situación de ámbito kinésico y médico. No lo vamos a tener en cuenta para el domingo", concluyó Kudelka.