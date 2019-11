Kudelka: "Los plazos de Jero Cacciabue fueron holgados"

En acción. Jero no juega hace 2 meses.

Faltaba la palabra de Frank Kudelka para conocer su opinión sobre una nueva lesión de Jerónimo Cacciabue, una distensión en el isquiotibial izquierdo que lo mantendrá otras tres semanas afuera, tras las declaraciones del médico Juan Ignacio Bóttoli a Ovación. El entrenador subrayó que "los plazos de recuperación fueron holgados".

"Hemos tenido charlas profundas entre nosotros (cuerpo técnico y médico), porque no es habitual. Me ocurrió en otros lados, pero esto es un llamado de atención. Una cosa es un desgarro, pero dos veces que se resienta es otra cosa", dijo Kudelka.

"Uno evalúa si se hizo las cosas bien o mal en cuanto a lo organizativo. Los plazos de recuperación fueron holgados. Tal es así que la semana pasada, cuando vuelve a tener ese problema, el día anterior jugamos un partido amistoso (ante Tiro Federal) y no lo pusimos. Podríamos haberlo puesto, pero hasta por precaución pensamos esperar un día más", contó.

"No estoy dentro de la persona, pero la primera lesión creo que fue una carga emocional", planteó Kudelka. En ese momento que el mediocampista se desgarró, había recibido la noticia de la convocatoria al seleccionado Sub 23. "Muchas veces sucede eso. Las otras no sé los motivos", dijo.

"Esta es una situación anómala, no deseada, que tenemos que corregir entre todos, más allá de que el jugador juega con su físico y su mente, y a veces podemos llegar a todo eso y en otras veces no", dijo.

Cacciabue se desgarró frente a Boca el 28 de septiembre, se resintió en un amistoso con Central Córdoba el 24 de octubre y sufrió una distensión durante la práctica del 15 de noviembre. Estará tres semanas afuera y no jugará hasta 2020.