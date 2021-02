Kudelka: "Están todos esperando saber cuándo me voy y dónde corre sangre"

Newell's visita el sábado a las 17.10 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, y otro resultado adverso podría sellar la suerte del entrenador. No obstante el DT logró clasificar al equipo a la Copa Sudamericana 2021, promovió juveniles y se apoyó en los referentes, pero el equipo no logró dar el salto de calidad, no encontró el mediocampo y tampoco demostró solidez defensiva. Y tampoco supo encontrar variantes en el frente de ataque.

"Opciones de trabajo siempre tengo, pero no soy un mercenario y no me da lo mismo todo, por eso me da mucha bronca cuando no puedo hacer que el equipo funcione como creo. Con virtudes y defectos trato de ser claro con lo que digo, no escondo demasiadas cosas. Algunos no ven tan bien que no conceda notas, sé que corro riesgos pero soy genuino con lo que pienso, no me quiero exponer demasiado. Algunos agreden inventando cosas falsas", monologó.

Respecto al ánimo del plantel, Kudelka aseguró: "No veo un mal ambiente, todo lo contrario; leemos más por gestos que por palabras. El día que piense en mí será el día que ya no corresponda seguir. Yo creo en los jugadores, hay momentos y etapas".

A su vez, respaldó la gestión realizada en el marcado de pases respecto a los jugadores que llagaron, pero apuntó que uno de los inconveniente son las lesiones que arrastra el plantel. "La gestión del armado del plantel fue muy buena, pero estamos perseguidos por lesiones, que no son simples. Nos pasó lo de Franco Escobar, lo de Jonatan Cristaldo, Santiago Gentiletti y ahora Mariano Bíttolo. Lamentablemente es así y no hay que responsabilizar a nadie por eso", indicó.

En eso, dijo que debe acomodar esas ausencias "con jugadores de muy escasa experiencia en primera y hay veces que cometemos errores desde el punto de vista táctico y funcional que tienen que ver con el largo plazo".