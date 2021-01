Para eso, dijo claramente que debe sentarse en una misma mesa el cuerpo técnico que encabeza, la secretaría técnica con Sebastián Peratta al frente y la dirigencia, obviamente con el vice segundo Cristian D’Amico en primer lugar. Es más, para afirmar aún más sus palabras, expresó que deberían acordar las metas y comunicarlas todos juntos ante los medios para que les llegue a los simpatizantes.

Por supuesto, Kudelka sabe bien las dificultades económicas que la pandemia ocasionó en Newell’s y en todos los clubes, pero sus palabras dejan interpretar que se viene una nueva planificación de billetera corta, que eso le restará posibilidades deportivas a su equipo y que por lo tanto, si así fuera, se debe blanquear ante la opinión pública rojinegra para no crear falsas expectativas.

“Necesitamos imperiosamente tener un blanqueamiento, no por que haya nada oscuro. Lo único que pido es que entre todas las áreas, secretaria técnica, cuerpo técnico y dirigencia, todo estemos en la misma línea para que les expresemos a los simpatizantes cuál va a ser nuestra temporada futura, en relación a qué posibilidades tenemos o cuáles no tenemos, qué condiciones económicas habrá para solventar el armado de un plantel de una u otra manera, a qué apuntamos, para que nadie se confunda ni confunda”, dijo ayer Kudelka.

“Cuando digo esto no digo que haya mala intención sino al contrario, pero por mi forma de ser creo firmemente que tenemos que juntarnos, sentarnos todos delante de los medios en este caso, y expresar con claridad qué objetivos futbolísticos tiene la institución. En esto dejo de lado lo electoral, no es mi competencia, pero sé que será un transcurrir en adelante bastante álgido, del cual no estoy metido porque no soy quien vota”.

Kudelka tiene contrato hasta fines de diciembre. No afirma que necesita armar un plantel para salir campeón, que por otra parte nunca se podría garantizar, sino que si no hay recursos para aspirar a más, que se exprese públicamente con claridad. Desde la dirigencia, al menos hoy no creen necesario responder y no le hicieron ruido esas palabras. Quizás porque no se hizo ostentación de otra cosa que tratar de vivir y sobresalir con lo puesto, y el plus que le dieron los retornos de la casa.

El partido con Racing está a la vuelta, como la repercusión del clásico, se concrete o no después del sábado. Por lo pronto, las palabras de Kudelka sonaron fuerte y abrieron debates. El futuro dirá si fueron o no constructivas.

Asamblea: sábado 23 de enero, a las 17 horas

A través de sus redes sociales, la dirigencia rojinegra llamó a la asamblea extraordinaria del sábado 23 de enero a las 17, en las instalaciones del parque Independencia. La misma fue autorizada por la Inspección General de Personas Jurídicas y ahora solo falta que la Municipalidad de Rosario apruebe el protocolo sanitario presentado por el club y que figura en el expediente número 361. El lugar propuesto es debajo de la visera de cemento, en la platea Gerardo Martino, por supuesto al aire libre. Agrupaciones opositoras ya anunciaron que concurrirán a la misma.

En la asamblea se considerará la memoria y balance 19/20, el presupuesto 20/21 y la autorización para la adquisición de los terrenos linderos a Bella Vista. Pero sobre todo, se designará la junta electoral para las elecciones, que el oficialismo espera que se hagan en abril. Se aguarda por supuesto que salga ese día la fecha definitiva.