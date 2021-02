Kudelka debe irse

Kudelka sabe, como viejo zorro que es, que el equipo ya no le responde a ningún estímulo para ser competitivo. De hecho ante Boca casi no pateó al arco. Lo que propuso estratégicamente y tácticamente Kudelka fue una afrenta para la rica historia rojinegra. Por eso el DT no lo dijo en la conferencia de prensa, pero apenas consumado el 0-1 lo primero que hizo fue poner la renuncia a disposición de la directiva, que se la rechazó y lo ratificó para el partido del sábado ante Talleres. Aunque esa ratificación, como ocurre habitualmente en el mundo del fútbol, no es más que el "abrazo del oso".