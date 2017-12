Kristján Eymundsson: "Va a ser difícil ganarle a Argentina"

Islandia está viviendo el mejor momento de su historia, futbolísticamente hablando. El seleccionado logró la clasificación por primera vez a un Mundial y, como si fuera poco, tendrá su debut absoluto ante Argentina, el 16 de junio en Moscú.La pequeña y hermosa isla está ubicada al noroeste europeo y cuenta con poco más de 330.000 habitantes. Uno de ellos es Kristján Svanur Eymundsson, un futbolista que se desempeña como defensor en el Vangir Jupiters, de la cuarta división del fútbol de aquel país.La particularidad es que este joven de 23 años vivió en Argentina por un tiempo y en ese lapso se hizo fanático de Rosario Central.Eymundsson estudia en la universidad negocios administrativos, habla perfecto español, y llegó a estas latitudes por un intercambio cultural que hizo en el 2012. Inmediatamente, la familia que lo recibió lo puso contra las cuerdas y le dijo que tenía que elegir un cuadro de la ciudad, Central o Newell's, a lo que el islandés respondió: "Voy a elegir a Central por los colores que me recuerdan a mi club (de camiseta amarilla con detalles azules) y también por la pasión de la gente".Hoy se encuentra de regreso en Islandia, aunque extraña el mate, el asado e ir a la cancha con amigos. Y por eso prometió volver.¿Por qué viniste a Argentina y más precisamente a Rosario?Hablé con mi familia sobre la posibilidad de ir a otro país a hacer un intercambio cultural. Me incliné por Argentina aunque también estaba la posibilidad de ir a Brasil o Costa Rica. Llegué a Rosario en febrero de 2012 y estudiaba en el Superior de Comercio. Estuve casi un año viviendo primero en el centro de la ciudad, aunque después me mudé a Capitán Bermúdez.¿Te gustó la ciudad?Fue una experiencia muy linda y me hice varios amigos. Me gustó mucho la isla, el río Paraná y también salía a correr por el parque España. Hay muy lindos paisajes.¿Es muy diferente la forma de vida islandesa a la argentina?Lo primero que me llamó la atención es que en Rosario había demasiados edificios, mucho movimiento, sobre todo a la noche. Acá, en Reikiavik (capital de Islandia), se vive distinto, re tranquilos, estamos rodeados de montañas y al pie del mar.¿Es verdad que te enamoraste del mate, siempre y cuando tenga azúcar?(Se ríe) Es verdad... con azúcar me gusta más, pero si es amargo lo tomo igual. Compartimos lindos momentos con amigos, charlábamos por largos ratos, siempre con un mate de por medio. Me la pasé comiendo asado también pero lo que más me llamó la atención y me gustó más que nada fue la milanesa.¿Por qué te hiciste hincha de Central y no de otro club?Cuando llegué a Rosario me dijeron que tenía que elegir un equipo y me mostraron las dos camisetas de los clubes de la ciudad. Los colores azul y amarillo de Central son iguales a los de mi club en Islandia y eso me llevó a decidirme. Estoy muy feliz por haber tomado la decisión de seguir a Central.¿Fuiste al Gigante de Arroyito?Sí, los chicos me llevaron varias veces a la cancha. También fui a ver un clásico ante Newell's y la última vez que estuve en Rosario viajé a Córdoba a ver la final de la Copa Argentina contra River. La gente de Central está enferma, apoyan al equipo siempre, no importa si pierden o si ganan. El Gigante siempre está lleno y la pasión de la gente es especial.¿Te llamó la atenciónel modo en que se viveel fútbol en Argentina?Totalmente. Lo viví en la ciudad cuando por ejemplo miraba las paredes que están todas pintadas con los colores de Central y Newell's o con la gente a cualquier hora con la camiseta puesta. Me sorprendió mucho la manera que tienen los hinchas rosarinos de demostrar el fanatismo por sus clubes.¿Islandia es un país futbolero?Acá el fútbol es semi profesional. Nada que ver a la pasión que hay en Argentina, es distinto. Acá no va mucha gente a los estadios, como máximo 1.000 o 1.500 personas.¿Cómo se vive en tu país haber clasificado por primera vez a un Mundial, hay entusiasmo?La gente está muy expectante y muchos ya tienen su pasaje para viajar a ver a la selección a Rusia. Va a ser muy difícil ganarle el primer partido a Argentina pero igualmente tenemos expectativas de hacer un buen Mundial.¿Qué podés decir de Messi?Messi es el mejor jugador del mundo, acá se lo respeta muchísimo. Algunos dicen que no pone todo con la camiseta argentina como lo hace en Barcelona pero no es así. Ojalá pueda ganar el Mundial de Rusia, se lo merece más que nadie.¿Qué estás haciendo actualmente en Islandia?Ahora estoy terminando mi carrera en la universidad, me queda un año, y también sigo jugando al fútbol. Estamos de pretemporada, jugando algunos amistosos, ya que el torneo recién arranca en mayo del año que viene.¿Tenés pensadovolver a Rosario?Siempre tengo en mente volver. Estuve por última vez en septiembre del año pasado. Todavía no sé cuando voy a regresar, principalmente por el tema económico. En Rosario dejé muchos amigos y tengo ganas de volverlos a ver.Vangir Jupiters, el club de Kristján en IslandiaEl fútbol de Islandia está en pleno crecimiento, tal es así que la selección logró la clasificación al Mundial de Rusia y dirá presente en esta competencia por primera vez en su historia. El jugador más famoso del país es Eidur Gudjohnsen, ex Barcelona (en donde ganó la Champions League en 2009 junto a Leo Messi). También ostenta el récord de máximo goleador histórico del seleccionado islandés con 26 tantos (se retiró en 2016). En aquella paradisíaca nación europea existen cinco categorías que forman parte de la estructura del fútbol: la Úrvalsdeild (1ª División), 1 Deild (2ª División), 2 Deild (3ª División), 3 Deild (4ª División) y 4 Deild (5ª División). Kristján Svanur Eymundsson juega como defensor en el Vangir Jupiters, de la cuarta categoría de la isla. El equipo finalizó el campeonato en la tercera posición, a sólo un punto de lograr el ascenso al 2 Deild.Leandro Garbossa