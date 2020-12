Koeman: "Siempre buscan a Messi como el principal culpable de todo"

Por eso el entrenador holandés no escondió su disgusto tras la derrota que sufrió su equipo ante Cádiz por 2 a 1, en el que la figura fue el arquero Jeremías Ledesma, exCentral, quien evitó que Barcelona alcanzara la igualdad.

"Hay una diferencia entre perder un partido como el del sábado y hacerlo en un campo como el del Atlético. Hay que ver cómo nos marcan, nuestra efectividad. Yo soy alguien que no hace teatro, y no escondo mi enfado, y así se lo dije a mis jugadores. No se pueden aceptar goles que nos han convertido en algunos partidos", reflexionó Koeman.

Ante Juventus espera que los errores no se repitan y su equipo se reencuentre de nuevo con la victoria, lo que lo clasificaría (también un empate) como primero de grupo para los octavos de final.

Barcelona sufrió la baja del atacante francés Ousmane Dembélé, quien tuvo una lesión muscular y ante esto Koeman volvió a quejarse por el apretado calendario que afrontan por las diferentes competencias. "Es una lástima perder a otro jugador por lesión. Notó algo en la segunda parte cuando entró, pensaba que no era nada, y es un paso atrás teniendo en cuenta su historial. Es una razón más por la que me quejo de los horarios de los partidos. No sé quién pone los horarios, pero si este martes tenemos un partido de Champions, pensando en los equipos españoles, no podés llegar a las 4 de la mañana. Somos el equipo que hemos jugado cinco partidos fuera de casa a las 9 de la noche", protestó.

El encuentro ante Juventus marcará un nuevo duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo. "Ha sido un placer verlos competir, han sido los mejores durante los últimos 15 años. Son jugadores diferentes que han luchado por marcar goles, por ganar títulos, no es una cuestión de quién es mejor. Vamos a disfrutar de los dos este martes", concluyó.