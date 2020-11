Kily: "Necesitamos ganar para estar a la altura que exige Central"

"En el fútbol siempre me gustó que me digan la verdad y por eso no hay nada mejor que mirar juntos los errores para analizarlos y corregirlos. Tenemos que corregir esos errores porque después tenemos juego, llegadas y posibilidades de convertir goles", aseveró.

La vulnerabilidad de Central es algo que el Kily reconoce sin atajos al decir que es uno de los equipos que más goles recibió, y es por ello que está poniendo especial atención al esquema defensivo, del cual no dio precisiones pero sí indicó que hará cambios.

El conductor centralista también aludió al error conceptual con el que a veces se analizan determinadas composiciones de la última línea, porque no es la cantidad de jugadores la que establece una pretensión ofensiva o defensiva, sino su disposición.

En cuanto a Godoy Cruz, el Kily está convencido que el rival mendocino saldrá a buscar la victoria que necesita tras tres derrotas consecutivas: "Seguramente vamos a encontrar a un equipo que nos va a venir a buscar y nosotros tenemos que resolver eso".

"Siempre digo que los equipos se arman de atrás hacia adelante y tenemos que corregir algunos errores en el retroceso, una vez logrado eso para lo cual todavía tenemos dos días, el lunes debemos tratar de ganar para estar a la altura de lo que exige un club como Central", concluyó el Kily.