Kily González: "Estoy más fuerte que nunca y convencido de mi proyecto"

También el entrenador canalla admitió que dejaron "una imagen malísima en la Copa Argentina, y sí, y me hago cargo. Pero reitero, estoy más fuerte que nunca", enfatizó.

Tras hacer una enérgica defensa de los juveniles y avisar que cuida fundamentalmente la parte humana de esos chicos, "porque tengo la suerte y la posibilidad de convivir con ellos y saber cómo se encuentra cada uno. Es normal que tengan altibajos. Y yo tengo que preservarlos. Por supuesto que a la gente de Central cuando vos entrás a la cancha no le importa si hay juveniles o no, si vinieron 20 jugadores nuevos o no, lo único que le importa a la gente de Central es ganar. Y así tiene que ser. Pero es un montón lo que se hizo, y repito: sigo apostando por los jugadores del club".

Con respecto a su búsqueda, el Kily no modificó su discurso. "Mi equipo tiene que intentar ser protagonista, tiene que saber sufrir, son las cosas que hemos hablado después del partido con River, porque no tuvimos la contundencia que mostramos contra Argentinos, debemos mejorar lo que veníamos haciendo. El penal y la expulsión nos cambió el partido, pero eso no es excusa. Mi equipo tiene que ser protagonista y asumir riesgos, y con nuestras formas", explicó.